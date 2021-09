La primera exposición en España del creador David Rosado (Évora, Portugal, 1976) la acoge desde ayer el galerista Xavier Fiol en su espacio de Madrid, en lo que se considera el inicio oficial de la nueva temporada del arte en la capital.

La galería Madrid XF Proyectos, situada en la calle Mallorca, exhibe X mark the pedwalk de Rosado sobre la deconstrucción del mundo de Walt Disney y los dibujos animados.

Allí el público podrá disfrutar de los cuadros del artista, afincado en Lisboa, que reinventa y «deconstruye» el mundo de Walt Disney jugando con retazos de los Siete Enanitos que mezcla con pedazos de otros dibujos animados como el pato Lucas o Bugs Bunny, añadiéndoles un toque abstracto.

Idea

«No es pop art sino post-pop art», reconoce el creador portugués. «La idea es no seguir los caminos políticamente ya trazados y buscar una nueva senda alejada de lo convencional», aseguró.

Así, sus cuadros también pueden contemplarse por detrás, donde hay dibujos a carboncillo sobre la tela blanca con frases como The eye of the Beholder, Elliptical vibes, Archive o Layer cake.

X mark the pedwalk forma parte del programa Apertura Madrid Gallery Weekend 2021 con las 52 galerías más importantes de la ciudad, unidas para iniciar la nueva temporada cultural con las obras de 70 artistas, visibles hasta el próximo domingo.

Sin embargo, los trabajos «a contracorriente» del artista portugués se podrán contemplar hasta el 30 de octubre en Madrid XF Proyectos.

El galerista calificó a Rosado como «un investigador del espacio con temas de la vida y la ciudad». «No quiere seguir el camino trazado (estético) por lo que construye el suyo propio», explica Fiol, quien añade: «Rosado huye de la invisibilidad con una impronta de color».

«Estoy feliz por el numeroso público que nos ha visitado en el primer día de Apertura Madrid, sobre todo porque han venido comisarios de arte extranjeros y directores de los principales museos madrileños», señaló Fiol.

«Este año, el programa Apertura Madrid contará con una mayor presencia de público y será mejor. Ya hubo una presentación oficial con importantes artistas como Manolo Paz y Cecilia Paredes, en un año que deja un poco atrás la pandemia tras la celebración en abril de la feria presencial Estampa y en julio de Arco», explicó. Y acabó anunciando su presencia en Estampa, en octubre, repitiendo estand y proyecto con Pep Llabrés.