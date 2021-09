David Ajá, ÁlvaroPons, Tom Gauld y Forges, en el Còmic Nostrum

Para muchos, el Còmic Nostrum –Festival Internacional de Còmic de Mallorca– es una continuación natural de la Nit de l’Art. Y es que con esta ya tradicional cita, Palma, sobre todo el Passeig del Born, el Casal Solleric y La Misericòrdia, se vuelven a llenar de arte. En esta edición, la segunda marcada por la pandemia, el Clúster de Còmic i Nous Mèdia ha decidido que la ciencia sea la protagonista, naturalmente, junto al cómic. Así pues, en esta ocasión se abordará la relación entre ambos campos y cómo la ciencia es presentada o explicada a través de este arte.

La programación, que incluirá varias actividades como presentaciones de libros, mesas redondas y clases magistrales, se celebrará del 21 de octubre al 9 de enero. Sin embargo, el núcleo del Còmic Nostrum será del jueves 21 de octubre al domingo 24. Una importante novedad de este año es que el Festival saldrá de Palma y llegará hasta Sóller, concretamente al Museu Balear de Ciències Naturals, donde el colectivo Urban Sketchers protagonizarán una jornada de arte urbano y una exposición.

Invitados

En cuanto a los invitados, destaca la presencia del reconocido dibujante David Ajá, que trabaja sobre todo en el mercado estadounidense y está muy vinculado aMarvel. Sin embargo, el autor ganador de cinco prestigiosos premios Eisner presentará su primera novela gráfica, The Seeds (Las semillas), e impartirá una clase magistral. Otro gran nombre de la ilustración que forma parte del cartel es el escocés Tom Gauld, autor de varias portadas para The New Yorker y que trabaja también para The Guardian. En este caso, Gauld protagonizará un encuentro online.

David Ajá, muy vinculado a Marvel.

Los científicos y amantes de las historietas Álvaro Pons –profesor titular del Departamento de Óptica de la Universidad de Valencia– y Jordi Ojeda –ingeniero industrial especializado en producción automatizada y robótica– ofrecerán el coloquio La ciència dels superherois. Esta actividad complementará la exposición sobre este mismo tema que podrá ver en la planta baja del Solleric.

Por su parte, el Born acogerá la muestra itinerante La ciencia según Forges, que rinde homenaje al mítico dibujante fallecido en 2018. Esta exposición está impulsada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y contará con la participación de Fernando del Blanco y Berta Forges, hija del artista.

Otra de las invitadas al Còmic Nostrum es Mayte Alvarado que acaba de publicar La isla (Reservoir Books), un cómic que fluye con la belleza y la melancolía de las olas del mar para narrar la historia de los habitantes de una pequeña isla que vive bajo a la amenaza de una antigua leyenda.

Portada de Tom Gauld para 'The New Yorker'.

Los autores y artistas locales también presentarán sus novedades. Entre ellos figuran Aina Bonner –que dará una clase magistral sobre dibujo científico–, Nívola Uyá –presentarà GEAS. Mujeres que estudian la Tierra–, Margalida Vinyes –hablará sobre su último libro, La veritable història de la lletera–; Pepmi Garau –autor de En Lluc a París y En Lluc i la metamorfosi–; Josep R. Cerdà y J. A. Mendiola –firman La pitjor pel·lícula del món–, Flavia Gargiulo y Cristina Lorente –que recientemente han publicado Tanmateix la màgia–; Bartolomé Seguí –autor junto a Hernán Migoya de la novela gráfica Los mares del sur–;AlbertoMoreno –que publica Retroverso. Luz que dejo atrás– y Rafel Vaquer y Alfons López –que editan Atasco Star–.