Antoni Vidal Ferrando es uno de esos autores que no requieren de presentación. Ello no significa que no requiera de atención y homenajes que, en ocasiones, llegan demasiado tarde. El escritorMiquel Àngel Vidal, colaborador de Ultima Hora, es un firme defensor de que para hablar de alguien conviene hacerlo «antes de que sea una arqueología póstuma», y por ello se ha encargado personalmente de elaborar el libro-entrevista Antoni Vidal Ferrando. La mà de l’escriptor, editado y publicado por Lleonard Muntaner, que es una extensa conversación entre los dos que repasa la vida, la obra y el pensamiento de alguien que, además, cumple mañana 76 años y tiene en esta obra un buen regalo.

El propio Vidal cuenta que todo nació como fruto de propuestas en conversaciones amistosas y que el libro «responde a mi propio interés en la figura de Vidal Ferrando». Explica que «se lo había propuesto alguna vez lo de hacer este libro, pero nunca muy en serio, aunque al cumplir 75 años y no tener ningún proyecto en ese momento, pensé: Vamos a hacerlo».

De este modo, además, conseguía suplir una falta que Vidal consideraba existente con «los autores invisibles», que no son otros que aquellos que «son tan importantes como los de primera línea, pero que por una razón u otra no llegan tanto a los medios». Y todo, por si esto fuera poco, quedaba entre las paredes de la amistad, puesto que «Vidal Ferrando es un amigo. El único del mundo literario, de hecho, con el que llego a conectar así».

Esto fue a finales de 2019, por lo que la pandemia se metió por medio. «Es un libro afectado por las consecuencias de la pandemia, sí, hecho a través de conversaciones telefónicas y por emails».

Antoni Vidal Ferrando posó recientemente para este diario.

En cualquier caso, el resultado es una entrevista extensa que se divide en tres bloques bien diferenciados: uno centrado en la vida de Vidal Ferrando; el segundo detalla los grandes temas y aspectos de su obra; y, el tercero y último, se dedica a la ética y estética en la que, además, aparecen anécdotas curiosas de artistas cercanos como Blai Bonet o JaumeFuster.

El libro es, pues, una manera de «conocer más sobre un autor que me interesa y que creo que puede interesar a los lectores» a la par que reivindicar un estilo, el del libro-entrevista, más típico de la cultura anglosajona. Todo se conjuga para «el conocimiento de una figura literaria y de una persona. Saber cómo es, cómo piensa y es algo mucho mejor de hacer en vida y no en la exhumación del cadáver como acostumbramos a hacer en las biografías póstumas».

Satisfacción

El propio entrevistado, Vidal Ferrando, no oculta su satisfacción por el libro que lleva su nombre: «Estoy muy contento y creo que es uno de los mejores regalos de cumpleaños que me han hecho». Eso sí, tampoco oculta su sorpresa: «¡Cómo es posible que tenga 76 años ya!».

El escritor confiesa que se trataba de «abrir una puerta que ya estaba un poco abierta, porque Lleonard Muntaner ya había manifestado su interés» en editar un libro de este estilo. El problema era encontrar a alguien que quisiera hacerlo y «Miquel Àngel fue tan generoso de querer».

La mà d’un escriptor, pues, supone una mirada cercana «no autobiográfica» de la vida y obra de Vidal Ferrando, sino «guiada a través de mis preguntas», según detalla Vidal. Aunque, al mismo tiempo, desde la óptica de un «amigo y lector» del propio autor. Una conversación amable y no por ello menos rica que hará las delicias de los seguidores de la obra del poeta y, a su vez, de aquellos «simplemente interesados en querer saber más sobre su vida».

El día 24 de septiembre se hará una presentación en el propio pueblo natal de Vidal Ferrando, Santanyí, antes de moverse a otros lugares y poder acercar esta obra al resto del público, pero, de momento, ya se encuentra en librerías y suponen el «mejor regalo», a secas, para un escritor querido por todos.