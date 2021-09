Miss Caffeina llevará su pop de sintetizador a Inca este sábado

Definitivamente, Miss Caffeina se ha afianzado en la primera división del pop rock estatal. Los madrileños tradujeron sus tres años de silencio en un potente regreso que, bajo el poético nombre de Oh Long Johnson, despliega un pop de sintetizadores muy bailable.

Englobados en el ciclo musical Inca’n’viu, el cuarteto desplegará un repaso a su archivo el próximo sábado 11 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en el Poliesportiu Mateu Cañellas de Inca.

Oh Long Johnson contrasta con su anterior trabajo, más apegado a un pop de corte clásico. Aquí se alejan de la matriz para adentrarse en un vergel de melodías que conforma un mullido lecho musical, del que nacen temas pegadizos.

La complicidad y sintonía con un público más amplio que nunca no dejan lugar a dudas: Alberto Jiménez, Sergio Sastre, Álvaro Navarro y Antonio Poza parecen haber dado en la diana con este LP, cuarto en su colección, repleto de cortes que reflejan con desnuda sinceridad los gozos y congojas de la vida a los veintitantos, con sus titubeo, inseguridad y demás derivas emocionales.

Unos territorios muy trillados pero no por ello carentes de interés para el público que abarrota sus conciertos. Pero si algo ha demostrado Miss Caffeina en Oh Long Johnson es su facilidad para reinventarse, dando pie a un repertorio que no entiende de cánones ni de etiquetas y que aborda, sin ningún prejuicio, los principales géneros y estilos musicales.