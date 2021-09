Vanesa Martín presenta su trabajo más «visceral e intuitivo» en Son Fusteret

Paso a paso, con buena letra y una cuidada caligrafía musical, Vanesa Martín ha inscrito su nombre en el panorama nacional. El año pasado publicó Siete veces sí, doce cortes que hurgan en el universo particular de una soñadora. Este álbum, que también recoge una búsqueda de nuevos sonidos, será presentado esta noche a partir de las 22.00 en el recinto Son Fusteret de Palma, en el marco del festival Cultura Es Vida.

Visceral e instintivo, el séptimo disco de la cantante y compositora malagueña es un recorrido emocional por algunas situaciones que ha experimentado en los últimos años, narradas siempre desde una perspectiva optimista.

Asegura la andaluza que estas canciones, de marcado acento confesional, le han servido de desahogo terapéutico. Producido en casa, en Málaga, por Tony Romero y José Marín, y arropado por un elenco de solventes músicos, Siete veces sí es su disco más luminoso, el más depurado desde la cabina de producción, con su equilibrada mezcla de baladas, medios tiempos y canciones con un timbre más rítmico.

Una combinación de la que se desprende una sonoridad muy actual, pero con el mismo mimo y cuidado obsesivo por la calidad de las letras, que siguen llegando a un público masivo porque abordan historias universales.

Historias

Aunque ella insista en que «no me gusta desvelar las historias que hay detrás de cada canción porque así cada uno se la lleva a donde quiere.

No obstante, hay una que surgió de un sueño que tuve, en el que me encontraba en medio de una plaza con seis puertas y cada una me llevaba a un lugar diferente de mi vida, y me costaba mucho decidir». Se refiere a Seis puertas, uno de los temas más crípticos de su último trabajo.

Podría decirse que la carrera de Vanesa Martín tiene mucho de work in progress, dada su capacidad para alejarse de rutas planificadas en pos de la intuición.

«Sí, hay mucho de intuición, compongo de manera absolutamente visceral; y después también hay mucho trabajo en estudio. Hay mucho ‘aquí y ahora’, creo que lo más importante es sentir que las canciones están vivas», expresa Vanesa.

Carrera

Después de quince años de carrera, con Siete veces sí llega el disco más internacional de la malagueña. Una obra completa, de las que se acompañan con café o vino mientras se repasan las letras del libreto y se huele el cartón, como antes. Un disco con toda la esencia de Vanesa, donde su inconfundible voz va dejando huella en cada una de las canciones, mientras nos asaltan por sorpresa versos que sólo ella podría haber escrito.