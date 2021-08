Guillem Colom analiza la tensión política en la obra de Quim Monzó

El mallorquín Guillem Colom-Montero acaba de publicar el estudio Quim Monzó and Contemporary Catalan Culture (1975 – 2018). Cultural Normalization, Postmodernism and National Politics en la editorial Legenda, fundada por la Modern Humanities Research Association de la University of Oxford (Inglaterra).

A través de la obra del célebre escritor catalán, Colom analiza cambios sociales, estéticas culturales y tensiones políticas, desde la muerte de Franco, en 1975, hasta la actualidad. Asimismo, Colom se fija en la trayectoria polifacética de Monzó que aglutina diversas disciplinas, como el diseño, las viñetas políticas, la traducción, el periodismo, la literatura y colaboraciones en diversos medios de comunicación.

Tesis

Profesor de Estudios Hispánicos en la Universidad de Glasgow (Escocia), Colom terminó su tesis doctoral en el año 2016, que es la base de este libro. «Ayuda a entender las tensiones de la cultura catalana y las bases de la cultura de la normalización», comentó.

El estudioso apuntó que «Monzó es un escritor excepcionalmente brillante. He leído algunos de sus relatos más de veinte veces, es un intelectual provocador que quería comprender, ya que me atraía su obra y, al mismo tiempo, me creaba un cierto malestar».

Colom señaló que «Monzó se había estudiado como escritor, pero observé que había trabajado en múltiples facetas». En ese sentido, el volumen, que incluye ilustraciones del catalán, examina nueve viñetas políticas, detalles sobre los primeros textos publicados del autor que datan de 1972, y disecciona las intervenciones de Monzó en la radio y la televisión en la década de los ochenta.

«Me sorprende que un libro así no se hubiera escrito antes», afirmó el docente, que desveló que «he tenido contacto por correo electrónico con Monzó, pero opté por mantener una cierta distancia, aunque me cedió los derechos de las ilustraciones y propuso la imagen de la portada, que es la pintura Laber (2019) del artista Ramon Enrich.

Discurso

Del discurso con el que el autor de Benzina abrió la participación de la cultura catalana en la Feria de Frankfurt de 2007, que se cita en el libro, Colom argumentó que «en ese momento, Monzó encarnaba la imagen que se tenía de la literatura catalana, fresca, moderna e irónica».

El ensayista recordó «la polémica entre Monzó y Ada Colau (alcaldesa de Barcelona)» y aseguró que Monzó «fue uno de los primeros intelectuales críticos con el movimiento del 15-M y hay que tener en cuenta que, un año antes, había defendido el independentismo, lo que da idea de las tensiones entre ambos procesos».

Investigación

El mallorquín aclaró que «mis dos líneas de investigación son la literatura catalana contemporánea y la relación entre el turismo y la cultura, en Mallorca».

Sobre este segundo tema, matizó que «ahora, cualquier producción cultural tiene alguna relación con el turismo, que lo ha cambiado todo de manera rápida y profunda», y aprovechó para enumerar algunos ejemplos artísticos de este vínculo, como las novelas Hotel Indira de Melcior Comes y Les possessions de Llucia Ramis, el libro Maceta. Diari d’un indígena de Miquel Àngel Joan, o los montajes teatrales de Acorar y Rostoll cremat, con Toni Gomila. «El turismo, en la cultura, ha creado un trauma por la dimensión que ha cobrado y, en Mallorca, llueve sobre mojado», concluyó.