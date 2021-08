El pop preciosista de Marlango se instala en el ciclo 'Melodies a l’Aire'

El ciclo Melodies a l’Aire auspicia el regreso de Marlango a la Isla. Este dúo de exquisitas melodías, que aterriza esta noche (19.00) en el Aparcament del Pavelló de Campanet inmerso en la gira Delicatessen, está recorriendo las principales ciudades de España y México, llevando sus éxitos y nuevas canciones, como La cruda. El rock evanescente de Salvatge Cor calentará los preliminares del concierto, que también estará amenizado por DJ’s.

Leonor Watling y Alejandro Pelayo forman un tándem inesperado, pero de enorme compenetración. De su fornicio creativo nace un cancionero que tiene la virtud de bracear varias aguas sin perder fuelle, combinando temas propios (Hold me tight, Dame la razón) con versiones personales del cancionero popular (Semilla negra, de Radio Futura; Vete, de Los Amaya...) y covers con pedigrí (When I’m sixty four, de The Beatles; Creep, de Radiohead...) en los que Pelayo demuestra que además de muy correcto compositor, es un consumado especialista en llevar a su campo cualquier tipo de temas, sea cual fuere su procedencia, consiguiendo que del original a la versión nazca una nueva creación. Y de propina, ameniza los entre actos con un afilado sentido del humor, la guinda de todo concierto que se precie.

La aportación de Watling es diferente, pero igual de relevante: su facilidad para encandilar al público, sea masculino o femenino, no conoce límites, gracias a su sensualidad, como de muchachita cándida que alborota sin saberlo. En cualquier caso, hay que subrayar el encanto de este dúo y el carisma con el que afronta cada uno de sus conciertos, que parecen tallados al molde de la perfección: sutiles, sinuosos y estilizados.

Cabareteros

Tras cuatro discos en inglés, Un día extraordinario (2012) marcó el salto al castellano del dúo, se trata de un álbum con aires cabareteros, repleto de canciones para silbar despreocupadamente, al que siguió El porvenir (2014) y Technicolor (2018) su último trabajo con material inédito hasta la fecha, álbumes donde invocan la máxima de al mal tiempo buena cara, con una mezcla de optimismo irresponsable que busca atisbos de felicidad en las pequeñas cosas. Canciones que miran al tango, la copla, el jazz y el pop subrayando su compromiso con la experimentación.