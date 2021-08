Bad Gyal y RVFV aterrizan para hacer bailar a la Isla «hasta abajo» gracias al Festival Cultura es Vida. Esta noche, Son Fusteret se convertirá a las 22.00 horas en el escenario de dos de los artistas más relevantes de la nueva generación de la música urbana.

En el 2016, Bad Gyal, la trapera catalana, arrasó bajo el himno de Fiebre, «cuando yo te bailo tu te vuelves loco», cantaba. Desde entonces, no ha bajado del pódium del reguetón y el dancehall, convirtiéndose en uno de los valores al alza del panorama musical internacional.

Ha publicado algunas de las canciones más sonadas del país como Jacaranda, Santa Maria, Hookah, Alocao o Zorra, bajo un discurso feminista que reivindica la libertad de la mujer. «Tú eres un mierdas, no vales nada y eso todas lo saben», corean miles de personas en cada uno de sus conciertos.

Éxito

Desde el año pasado, Bad Gyal se posicionó como una de las artistas más reconocidas en España. La catalana consiguió varios Discos de Platino y el Disco de Oro con Santa Maria. Además, sus singles siguen siendo número uno en las plataformas digitales.

Rodeado de sus amigos y la gente de su barrio de Almería surge RVFV. Con tan solo 18 años, el cantante ha revolucionado la música urbana con varios trabajos que han llegado a acumular millones de reproducciones. Se dio a conocer por primera vez en 2017 con Sonido de barrio pero fue dos años después cuando consiguió los 24 millones de visualizaciones de YouTube con Prendio, aunque el ya lo anunciaba: «Yo siempre estoy modo avión, caminito pal’ millón».

A partir de ese momento, su trayectoria se aceleró, llegando a colaborar con grandes artistas como Omar Montes o Lola Índigo. Entre sus temas más conocidos se encuentran Trendy, Mirándote, Ella no quiere Rosé o Yo No Sé. Su último sencillo, No quiero amor, acumula nueve millones de visitas en YouTube en dos meses.