El Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF) cierra este jueves su undécima edición después de registrar su récord absoluto de público, con más de 700.000 espectadores, un 40 % más que la anterior.

La undécima edición de este festival de cine arrancó en Mallorca y en la plataforma Filmin el pasado 26 de julio y se despide este jueves con el estreno en Europa de la última ganadora del premio del Público en Sundance, Ma Belle My Beauty, ha detallado la organización de AMFF en una nota.

Entre los principales premios, destaca el trabajo cinematográfico Mi Mejor Amigo, de Ferit Karahan, un desgarrador drama turco sobre la amistad pura que ha recibido el Premio de la Crítica otorgado por la Asociación de la Crítica y la Escritura Cinematográfica de Catalunya (ACCEC).

El jurado, integrado por Mariona Borrull, Margarita Chapatte y Francisco Javier Millan, ha premiado el trabajo de Karahan por tratarse de un drama «contundente» y capaz de mostrar una perspectiva «diferente» de los conflictos que se producen en Turquía, en una atmósfera entre el drama social y el suspense.

El Premio del Público, que se concede según las puntuaciones de los usuarios a todas las películas del festival, ha sido para El chico más bello del mundo, de Kristina Lindström y Kristian Petri.

Entre los diez títulos más vistos del festival de este año, se encuentran El chico más bello del mundo, Tove, Luxor, Coup 53, All Eyes Off Me, The Show, Todo a la vez, ADN, Stardust y Loca por la vida.

El festival también ha batido este año un récord en cuanto a su impacto mediático, con más de 3.200 noticias y presencia en medios acreditada («clipping» auditado) por un valor de más de 14 millones de euros, lo que triplica el resultado de 2020, lo que ha permitido aumentar la difusión de Mallorca en países como Reino Unido, Francia o Alemania.

Tras el éxito de esta última edición, la organización del festival ya prepara los contenidos para su duodécima edición, que se celebrará del 22 al 31 de julio del próximo año en su edición presencial y hasta el 22 de agosto en la edición en línea a través de la plataforma Filmin.