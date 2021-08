Palma será hogar del cine de diversidad afectiva por cuarto año consecutivo gracias al festival Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears, que tendrá lugar del 7 al 12 de septiembre. Con el objetivo de «afianzar el formato», la entrega seguirá la estructura de la edición pasada pero añadiendo «magníficas novedades», según su director, Jaume Fiol.

La cita con el cine LGTBIQ+ arrancará el 7 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Teatre Xesc Forteza. La gala inaugural, presentada por la delegada de CIMA en Balears, Victòria Morell, y el periodista Josep R. Salmeron, contará también con la actuación de la artista drag Chris Mental. Asimismo, en esta primera velada se proyectará la película alemana Kokon, de Leonie Krippendorff. El filme cuenta la historia de Nora, una joven de 14 años que se abre camino hacia la adultez en un verano donde explora su sexualidad y su cuerpo.

Proyecciones

Del 8 al 12 de septiembre, CineCiutat se convierte en el escenario de la Mostra Out! Se verán un total de 27 títulos procedentes de nueve países, siete largometrajes de ficción, como Cicada, de Matthew Fifer y Kieran Mulcare, tres documentales y 17 cortometrajes, de los cuales 15 forman parte de Out! In Short.

Out! In Short es la mayor novedad de esta edición. A finales del año pasado, el festival planteó y abrió una convocatoria internacional, donde se presentaron un total de 114 cortometrajes. Tras una selección, se escogieron un total de nueve cortometrajes de ficción y seis de documental. Se proyectarán los días 8, ficción, y el 11, documental. Además, la historia que más guste al público de cada categoría recibirá un premio económico de 250 euros.

La entrega está marcada por la abundante presencia de cine balear con Me voy, de Magdalena Casellas; Rocky de Dani Seguí y Sol Sol, de Alex Arrollo.

Asimismo, destaca el documental La generación silenciosa, de Ferrán Navarro, que se verá el viernes 10. Después habrá un coloquio con el director, que moderará el periodista Xisco Nadal.

Las actividades de carácter más social también se han mantenido en esta cuarta entrega.

Cinema Positiu tendrá lugar el sábado 11 en Xesc Forteza. Se podrán ver varios capítulos de la serie Indetectables. Después, habrá un coloquio con el director de Apoyo Positivo, Jorge Garrido y la Asociación Alas.

El domingo 12 se proyectará en ese mismo espacio otro documental, Diversitats i Terres, de Maria Vladimirova, que muestra la aceptación sexual en diferentes culturas. La charla posterior trasladará el tema al Archipiélago, en colaboración con Benamics.