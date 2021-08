Muere el actor Francis Mossman a los 33 años

El actor neozelandés Francis Mossman ha muerto a los 33 años. Conocido sobre todo por su papel en la serie Spartacus: Sangre y arena, en la que daba vida al gladiador Vitus, estaba afincado en Australia y había estudiado Interpretación, Cine, Televisión y Estudios Audiovisuales por la Universidad de Auckland.

Su familia ha confirmado el fallecimiento en un comunicado recogido por el Daily Mail Australia, contando, además, que ha sido un suicidio y que Mossman llevaba un tiempo lidiando con la ansiedad y la depresión, que se vieron amplificados con el confinamiento derivado de la pandemia del Covid-19.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frankie Mossman (@francismossman)

«Recientemente, Francis había estado luchando con el resurgimiento de viejas heridas y traumas de la secundaria, algo que reconoció en su última publicación de Instagram, era un dolor que había soportado desde que era joven», explican sus familiares.

Mossman arrancó su carrera como actor con la ficción neozelandesa Shortland Street en 2006 y también apareció en la serie infantil The Amazing Extraordinary Friends. Saltó a la fama cuando, tras aparecer en The Richmond Family Massacre, fichó por la serie Spartacus, que Cuatro emitió con éxito en 2012. En los últimos años, su carrera interpretativa se centró en la serie The Horizon.