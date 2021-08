Sandra Seeling comienza a rodar 'Mi isla', ganador del concurso de cortos

Sammy es una madre sola con un estresante trabajo en Los Ángeles. Su vida da un vuelco cuando hereda un hotel en Sóller. Este es el hilo argumental de Mi isla, cuarto cortometraje de Sandra Seeling y uno de los cinco proyectos ganadores del concurso de ideas convocado por la Fundació Mallorca Turisme, a través de la Mallorca Film Commission, para la producción de cinco cortometrajes rodados en la Isla con la intención de potenciar una imagen positiva como destino turístico.

Mi isla es el cuarto cortometraje dirigido, producido y escrito por Sandra Seeling, tras Going down (2009), My Mother (2012) y Whatever It Takes (2014). La cineasta también ha dirigido la miniserie televisiva The Swamp y es conocida en la Isla por promover el Evolution Mallorca International Film Festival y el Autocine Mallorca, que este verano se ha organizado en Palma.

Experiencia vital

El punto de partida de este cortometraje es la propia experiencia vital de la directora durante su infancia en Mallorca. Según explica Sandra Seeling, «el descubrimiento durante el confinamiento de unas cintas grabadas por mi padre cuando yo era muy pequeña en Mallorca hicieron que reviviera mi infancia en la Isla. Así que surgió este guion como una forma de revivir el pasado y encontrar un mejor futuro». Tanto es así que la localización principal del mismo va a ser la finca hotel Can Coll en Sóller, propiedad de su hermano.

Como ya ha sucedido en algunas de sus obras anteriores, Seeling protagoniza el papel principal (Sammy) del filme, esta vez acompañada de su hija Alma Lucy Lipski y por un elenco de actores mallorquines: Clara Ingold (Jenny), Neus Cortés (Carla), Toni Pons (Fernando) y Carlos Lantero (Pep).

El director de fotografía Rainer Lipski, marido de la propia Sandra Lipski, también es el coproductor del cortometraje. Sandra y Rainer han aprovechado este proyecto para crear una productora audiovisual con sede en Palma, Yeah Productions. «El objetivo de esta iniciativa es rodar más películas en las Islas con la coproducción de la Mallorca Film Commission, así como productores de nuestro network en Los Ángeles», donde residen habitualmente, en voz de la directora y protagonista de este cortometraje.

Por otro lado, Yeah Productions, además del apoyo de la Fundació Mallorca Turisme, a través de la Mallorca film Commission, cuenta con la colaboración de la marca local Fet a Sóller así como del Ayuntamiento de Sóller.