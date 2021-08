Domingo Zapata da el salto al cine y dirigirá una adaptación de su primera novela

Pintor, escultor, una celebridad e influencer. El mallorquín Domingo Zapata, que se encuentra estos días en Mallorca, tenía pendiente una asignatura: el séptimo arte. Ahora, el creador ha dado a conocer en sus redes sociales su próximo proyecto, en el que debutará como director de cine.

Lo hará con una adaptación a la gran pantalla de su primera y única novela hasta la fecha, que lleva por título The beautiful dream of life. A novel by Domingo Zapata, publicada en 2017. Todavía se desconocen los detalles de esta producción, aunque Zapata, en su perfil de Instagram, posó hace unos días leyendo el guion de esta película.

Portada de la novela de Zapata.

Sobre la trama del libro, recuerda mucho a las propias vivencias de Domingo Zapata. La novela gira en torno al pintor de renombre mundial Rodrigo. «Aparentemente lo tiene todo: un loft multimillonario en el Soho neoyorquino; un talento para la creatividad que parece no tener fin, una invitación recurrente a la exclusiva exposición de arte moderno Art Basel, y amantes por docenas», reza la contraportada del volumen.

Pero lo que sus admiradores de toda la vida no ven en Rodrigo «es su profunda frustración con el mundo que lo rodea: las fiestas salvajes y pecaminosamente lujosas han perdido su brillo, quienes lo adoran y quienes trabajan para él aparentemente lo hacen por codicia, y lo peor de todo, su arte ha perdido sentido». Solo el amor de una mujer que aparece en su vida, Calotta, Rodrigo tratará de salir de su agujero y apostar por una «beautiful live».