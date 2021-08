El calendario maya predijo que en el 2012 se acababa el mundo. Gracias a ese presagio, el cantautor Bruno Sotos se atrevió a mostrar su música al público. Sin embargo, no fue hasta el 2018 cuando saltó a la palestra con su tema, Hoy duele, en el concurso Got Talent. Este 2021, Sotos vuelve con fuerza con el adelanto de su nuevo tercer disco, Perdidos en Formentera.

Perdidos en Formentera es un tema veraniego que recuerda a Sotos porque es uno de «sus lugares favoritos». El sencillo se podrá escuchar en directo en el concierto programado para el 29 de agosto en la parroquia de Nostra Senyora de Portals.

Disco

Ahora bien, no es lo único que se escuchará del intérprete mallorquín este 2021. A lo largo de los siguientes meses, sacará varios trabajos que formarán parte de su último album. El LP, que ya está grabándose junto con el técnico y productor Toni Morales, saldrá a la luz a finales de año.

Además, Perdidos en Formentera cuenta con un videoclip dirigido por el mallorquín Rubén Capilla. Una vez más, el artista cuenta con la colaboración de profesionales de la Isla. «En Baleares lo tenemos todo», confiesa.

Y es que, a pesar de tener la mayor parte de su público en Latinoamérica, Sotos no ha perdido su esencia: «Siempre que puedo enseño la Isla. Enseño casa». Por eso, desde su salto a la fama en 2018, ha tenido las ideas claras. «Para mí lo más importante es enseñar a mis seguidores latinos de dónde he salido», asegura Sotos. Esta vez no se será menos.