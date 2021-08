Kathleen Bendelack rueda en la Isla una producción con el hijo de Pablo Escobar

Kathleen Bendelack proviene de una saga de artistas. «Debe haber algo ahí», en sus genes, sugiere la británica afincada en Mallorca. «O puede que sea algo que está en Cambridge», de donde son ella y todos sus hermanos. Todos tienen alguna relación con el mundo del arte, como Steve, su hermano mayor, quien dirigió Las vacaciones de Mr. Bean a petición del propio Rowan Atkinson, o The league of gentlemen, serie que le valió varios premios Bafta. Ella, por su parte, encontró su pasión en el teatro y en la actuación, con numerosas obras escritas e interpretadas, aunque sus más recientes trabajos son el episodio piloto de una serie de comedia rodada en Mallorca, Las hermanas Bendelack & Co, y una entrevista profunda, próxima al documental, con Roberto Sendoya Escobar, quien asegura ser el primogénito del conocido narcotraficante Pablo Escobar.

Ella misma expresa que le «costó mucho llegar a hacer papeles importantes en teatro». Según relata, hasta siete años hasta poder hacer una Lady Macbeth, por ejemplo, pero llegó un momento en el que se dijo «quiero escribir mis propias obras» y eso la llevó a estrenar en el Auditòrium Las otras Lolas, una comedia que ella misma dirigió e interpretó.

Dramaturgia

Con el parón a causa de la COVID ha seguido escribiendo. Tiene varios proyectos de teatro con obras originales así como algunas destinadas a acercar a autores como Shakespeare, Brontë, Austen o Dickens a los niños y al público en general. No obstante, su más reciente y, al mismo tiempo, llamativo trabajo es la entrevista con Roberto Sendoya Escolar, cuyo nombre auténtico es Phillip Witcomb, y quien asegura en su libro Son of Escobar: First Born ser el primogénito del narcotraficante colombiano.

«Me lo presentó una persona y vino a un ensayo de la serie que estoy rodando», cuenta. Tras ese encuentro, fue él quien «me pidió si quería hacerle una entrevista, y dije que sí, claro». A raíz de ahí, Bendelack se puso manos a la obra y en un solo día rodó «lo que suele rodarse en tres o cuatro». Según explica, «sabía perfectamente lo que quería hacer y cómo». La entrevista se hizo en la casa de Escobar, aquí en la Isla, donde Bendelack quiere mostrar «su faceta como pintor paisajista que es, y también contar esa otra parte de él, la de ese bagaje que ha vivido y que le ha marcado».

Verdad

Sobre las dudas acerca de la verosimilitud de que sea realmente el primogénito de Pablo Escobar, Bendelack explica que «no soy ninguna juez, pero creo que es su verdad y a mí me convence». Para ella, «Roberto es un hombre que es un caballero gentil que se dedica a la pintura y ama la naturaleza». Su relación, además, puede ir a más, ya que Escobar le ha pedido que dirija un proyecto con una importante firma americana sobre un documental.

Por otro lado, el piloto de la serie está terminado y ahora busca «presentarlo a quien le pueda interesar». Es una sitcom ambientada en Mallorca entre dos «hermanas de distinto padre, pero misma madre» que conviven entre sus diferencias culturales –una es de procedencia alemana– y con sus variopintos vecinos, destacando la diversidad cultural de la Isla que es «un tema social que forma parte de nuestra vida del que podemos aprender porque las diferencias que parece que nos alejan, en realidad no lo hacen tanto y nos enseñan». Y razón no le falta a Bendelack, una británica afincada en la Isla que se siente tan mallorquina como cualquiera de nosotros y quiere plasmar esa «diversidad» en una serie de la que afirma que «espero que interese, porque me daría muchísima pena tener que intentar venderla fuera de la Isla».