Joan Pons: «Este homenaje me ha cogido por sorpresa, es muy bonito»

La música clásica está de celebración. El mundialmente reconocido barítono menorquín Joan Pons recibirá mañana un homenaje por su 75 aniversario por parte de la Orquestra Simfònica en forma de concierto. Después de anunciar en 2012 su retirada de los escenarios, se le rendirá un merecido tributo por toda su trayectoria. Será a las 21.00, en La Misericòrdia (Palma).

Con una dilatada y excepcional carrera profesional, la relación de Pons con la Simfònica no ha sido del todo del gusto del cantante, ya que los compromisos profesionales no le han permitido trabajar con ella como le hubiera gustado. Aún así, han sido diversas las colaboraciones que han protagonizado.

Homenaje

Pons reconoció ayer a este diario que el evento «me ha pillado por sorpresa, siempre es bonito que se hagan estas cosas. Te hace sentir querido». Durante el evento cantará la soprano sudafricana Pretty Yende. Por cuestiones de edad y de carrera no han coincidido nunca, pero tienen en común al pianista del menorquín, quien afirma: «He escuchado bastantes cosas suyas y me parece una cantante extraordinaria, con un color de voz precioso y con una dicción y una técnica que me encantaron cuando la descubrí. Estoy entusiasmado de poder escucharla en vivo».

El barítono ha tocado por los mejores escenarios del mundo, pero sin duda el más especial fue su debut el 7 de diciembre de 1980, cuando abrió la temporada en La Scala de Milán. «Ese concierto fue un antes y un después en mi carrera», contó ayer.

Sobre la puesta en marcha de la nueva sede de la Simfònica, la Caja de Música, Joan Pons aseguró que «los músicos se merecen una sala como la que van a hacer ahora. Creo que La Caja de Música dará un impulso a los conciertos de la orquesta y también a la manera de trabajar por parte de todos».

Muchos teatros y auditorios han tenido que cerrar debido a la crisis provocada por la COVI. Según Pons, «es una pena terrible que haya pasado esto. Es triste por la gente que estaba empezando y por los que tenían proyectos por salir».

El menorquín anunció su retirada de la música en 2012, pero se le ha podido ver de jurado en algunos concursos, así como en homenajes a personalidades como Plácido Domingo o Monserrat Caballé. «No se me volverá a ver en escenarios cantando de manera pública. La última vez que lo hice lo pasé mal y yo ya no estoy para esto», alertó.

La música balear homenajeará mañana a uno de sus artistas más ilustre, un reconocimiento a la altura de su carrera.