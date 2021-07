'El poeta del teclado', Iván Martín, protagonista de 'Estius Simfònics'

‘El poeta del teclado’, Iván Martín (Las Palmas de Gran Canaria, 1978), desembarca mañana, a las 21.00 horas, en el patio de La Misericòrdia de Palma. El pianista canario, reconocido por la crítica como uno de los músicos más brillantes de su generación, regresa a la Isla en el marco del ciclo de conciertos Estius Simfònics que lleva a cabo la Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

Sin embargo, no es la primera vez que el pianista actúa junto con la Simfònica. Durante su formación musical, Martín estuvo viviendo en Valldemossa durante cinco años, lo que le permitió generar un vinculo especial con la Isla. «Supongo que será una conexión entre archipiélagos», bromea el canario. Por ende, a pesar de haber colaborado con prácticamente la totalidad de las orquestas españolas, así como con la Orquesta Filarmónica de Londres o los Virtuosos de Praga, reconoce que siempre es «un placer poder volver a actuar aquí».

En esta ocasión, el músico regresa para dar vida a una de las piezas más populares del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, considerado uno de los músico más célebres de la historia y el maestro del clasicismo. Esta vez, el canario interpretará el Concierto para piano y orquesta núm. 19, conocido por ser la segunda pieza creada para la coronación de Leopoldo II.

Igualmente, esta obra adquiere gran importancia ya que «marca un cambio de rumbo en la obra de Mozart. Puede considerarse el inicio de su última etapa musical antes de su muerte», comenta Martín. Asimismo, acompañado del director de orquesta japonés Joji Hattori, el programa se completará con más música del genio: la Sinfonía num. 36, conocida como Linz.

Martín, director titular de la Orquesta Sinfónica de Burgos, regresa a la Isla en uno de los veranos más ajetreados de su carrera. Y es que, esta temporada el pianista tendrá que cumplir con los compromisos del estío pasado sumando los eventos que han ido surgiendo. «Tuve suerte. La COVID-19 no me obligó a cancelar ninguna fecha, se me movió todo», confiesa.

Además, el pianista ha resaltado que este verano «la gente tiene ganas de comunicarse, hay una explosión de actividad». «La pandemia nos ha hecho apreciar cosas que teníamos por sentado. La gente ha empezado a valorar más la cultura», concluye.