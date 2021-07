El funk pionero de Kool & The Gang aterriza en el Port Adriano Festival

Hace más de cuatro décadas, bajo una enorme bola de espejos, la juventud bailaba febrilmente los sábados noche al ritmo de la música disco pionera. Uno de los nombres que puso banda sonora a aquellos días de hedonismo y lentejuelas fue Kool & The Gang, un conjunto de jazz que decidió saltar con su excelente bagaje instrumental al disco funk, un género sin duda más lucrativo. El próximo 2 de agosto, a las 21.30 horas, aterrizarán en Port Adriano, donde ya tocaron en 2014.

Anclados en una nostalgia discotequera que evoca las peripecias de Toni Manero, si fuera por los de Nueva Jersey los zapatos de plataforma y los pantalones de campana nunca habrían pasado de moda. Kool & the Gang escribió alguna de las más legendarias páginas de la música disco de la primera mitad de los setenta, la edad de oro de las fiebres de sábado noche, creando un sonido característico próximo al de leyendas como James Brown. Produjeron joyas como Let’s go dancing, Down on it o Celebration, canciones que maridan sabiamente el funky más combinativo con lo mejor de la música negra y unas voces inconfundibles, cualidades que les convirtieron en reyes de las pistas hasta bien entrados los 80.

En plena reivindicación de la cultura dance, con el estallido actual del techno y sus derivados urbanos, volver a sentir la pulsación física, tangible y real de Kool & the Gang es reencontrarse con la parte más primitiva y lúdica de la cultura de baile. En el haber de la nostalgia hay que poner a esta banda que, con una longeva trayectoria, sobrepasa el adjetivo de ‘especialistas en sonido disco’ para trascender al terreno social. Y es que la explosión de color y sonido de este cuarteto cambió los setenta con un torrente de éxitos y una nueva concepción de la noche.