El 'guiri' que encandiló a Loquillo

–El sábado pasado, en la playa del Delta, en Llucmajor, pregunté a dos chicas:¿Queréis escuchar a un guiri cantando Loquillo?

Ben Cattell, de 30 años, con gafas de sol, sin camiseta y en bañador azul celeste, se subió a una roca con su guitarra y empezó a cantar El ritmo del garaje con su acento del sur de Londres. «Cualquier noche los gatos, uu-uu-hhhh, de tu callejón, le aullarán a gritos esta canción...».

El joven, que lleva una academia de inglés en Mallorca, también es músico y monologuista. Explica que no le gusta actuar en ese tipo de escenarios. «A veces molestas a la gente, pero en el Delta hay muchas partes donde puedes tocar sin incordiar».

El periodista, doctor en Historia y profesor del CESAG Manuel Aguilera estaba entre el público del improvisado concierto. «Vi que aquello podía ser viral, fui corriendo a por el móvil y lo grabé». Horas más tarde subió el vídeo a Twitter: «Hostia, estoy en el Delta y un guiri se ha puesto a cantar Loquillo». Los seguidores de Aguilera mencionaron al artista, que compartió la publicación en su perfil con un comentario: «¡¡Él sí que sabe!!».

El vídeo se hizo viral y lleva más de 145.000 reproducciones. El community manager del cantante se puso en contacto con el periodista y les invitó al concierto que el Loco ofrecerá el 26 de agosto en Son Fusteret (Palma).

Cattell se instaló en Mallorca hace cinco años y medio. Su ex le enseñó la música del artista. «Cuando llegué a la isla empecé a escuchar sus canciones en Rock Fm. Recuerdo estar en un atasco, en Inglaterra, y empezar a cantar: Porque yo tengo una banda de rock and roll...».

«Para mí es un orgullo saber que Loquillo ha visto mi vídeo. Es el Dios del rock en español, es el rey del glam». El inglés, que el sábado que viene a partir de las 17.00 volverá al Delta a tocar, dice que el rock and roll le ha ayudado a pronunciar y a entender mejor el español.

–¿Te imaginas que Loquillo te pide que subas al escenario a cantar Cadillac solitario en Son Fusteret?

–Joder, no quiero pensar en eso. El simple hecho de saber que me ha visto me hace feliz, pero sí, si tengo la oportunidad, claro que sí, me encantaría, tío. ¡Es el puto Loquillo!