Los aficionados al cine en general y a las series en particular tienen una oportunidad de demostrar sus conocimientos a través de un concurso eliminatorio de preguntas y respuestas que tendrá lugar en el In Café de la calle Blanquerna, de Palma, los cinco martes de agosto.

Javier Matesanz y Natalia Rabassa son los promotores de esta idea, que no es nueva. «Hace once años, en la Botiga de Bufons, que ya no existe, se nos ocurrió la idea como fin de curso de unos talleres de crítica de cine y teatro que impartí, y fue entonces un trivial sobre cine», señala Matesanz. Ahora, una década después, y con el boom de las series de televisión, el trivial amplía su escenario. «Ahora, después de la pandemia, y con tanta inactividad, el In Café, con el que ya colaborábamos antes con el Teatre de Barra, nos propuso hacer una actividad distinta y decidimos repetir la experiencia, pero ampliando las preguntas a las series de televisión, porque en los últimos años la eclosión ha sido enorme. Hay mucha gente que ve más series que cine», indica Matesanz. De momento, tienen preparadas unas 800 preguntas para la competición, que podrán aumentar en función de cómo discurran las diferentes jornadas.

Javier Matesanz explica las normas del juego: «Los equipos serán de un máximo de cuatro personas y un mínimo de dos. Cada equipo nombrará un portavoz, que es el único que debe responder, una vez consensuada la respuesta». Cada día habrá un ganador (con premio), pero los puntos se acumularán las cinco jornadas, y al final uno de los equipos será el vencedor de esta primera liga.

«El premio diario es que el equipo ganador no pagará ninguna de las consumiciones del día», comenta Matesanz. El equipo que gane la liga tendrá una invitación para comer en el prestigioso restaurante Clandestí, más un lote de libros de la editorial Òrbita, un bono para todas las obras del próximo Teatre de Barra, y una entrada de cine por persona –a elegir la película–.

Se jugará con dos dados. Uno marcará el tipo de pregunta y el otro el valor de la misma en puntos. «Los números impares se corresponderán a las preguntas. El dos a una banda sonora. El cuatro a un fotograma. El seis a una secuencia». Se irán alternando preguntas de series y de cine, y el orden estará siempre predeterminado (listas escritas), para garantizar la imparcialidad, ya que las habrá más fáciles y más complicadas y sólo el azar determinará a quién le toca. Los aciertos permitirán al equipo seguir jugando, y sumarán siempre el valor del dado. Nunca resta y cada equipo podrá acertar un máximo de cinco veces seguidas sin ceder el turno. «Los fotogramas y las secuencias se proyectarán en una pantalla y las bandas sonoras se oirán por los altavoces del local», comenta Matesanz.

El juego tendrá una duración de dos horas (de 21 a 23 horas), pero nunca finalizará sin haber completado una ronda entera, para que todos los equipos hayan dispuesto de las mismas opciones. Para participar es necesaria la inscripción previa a través de in.cafeterias@gmail.com.