La alegría y el optimismo «florecen» en estos tiempos complicados en la nueva exposición del actor y pintor Jordi Mollà. El conocido intérprete catalán inauguró ayer en la Nuru Gallery de Palma la exposición Say yes to life. Este nuevo trabajo sintetiza belleza, alegría, color, energía y vitalidad como símbolo de renacimiento. Una invitación a despertar de nuevo a la vida.

Esta nueva colección de obras de Mollà, que se podrá visitar durante unos meses, cuenta con 17 cuadros, donde predominan los colores y las flores en todas sus formas.

Su relación con Mallorca es «especial» y el autor comentó que «he pintado estos cuadros pensando en el público mallorquín; no todos los espectadores son iguales». Mollà declaró a este diario: «Tenía muchas ganas de volver a la Isla. Hacía tres años que no me pasaba por aquí y es un placer volver». El espacio elegido, la Nuru Gallery, fue inaugurada por él mismo hace dos años.

Mollà, que ha trabajado con actores y actrices como Javier Bardem, Penélope Cruz, Johnny Depp, Adam Driver o John Travolta, está rodando un documental en la Isla, tal y como avanzó este periódico en primicia. En él, será coprotagonista del filme junto a Domingo Zapata y su título es The Private Lives of Jordi & Domingo. Dirigido por el director italiano Giuseppe Ferlito, está basado en la relación de catalán y el artista mallorquín.