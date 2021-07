Adexe y Nau, el dúo reguetonero de la generación digital, aterriza en Palma

La música urbana reina en el panorama actual, Adexe y Nau son dos jóvenes cantantes que están triunfando en la era digital. Los hermanos canarios empiezan su tercera gira el 30 de julio en la Isla. Después de mucho tiempo sin subirse a los escenarios, el festival Cultura es Vida de Son Fusteret les acogerá para disfrutar de un concierto enérgico. Sus edades, 16 y 18 respectivamente, sorprenden pero ya llevan muchos años en el mundo de la música.

Adexe, el más joven de los dos, fue el pionero. Como él mismo cuenta, «me vieron haciendo lo que más me gusta y me dijeron que servía para esto. A partir de ahí me propusieron hacer un tema y así empezó todo». Unas canciones más tarde, Nau quiso quitarse la espina y atreverse a cantar y qué mejor que hacerlo con su hermano. Su intención era hacer solo una canción juntos para dejarla en el recuerdo, pero a través de Youtube se viralizó y continuaron haciendo música. Le siguieron varias covers de distintos artistas que subieron a internet y que les catapultaron hacia la fama. Lo que vino después fue una canción, un álbum y una gira todo bajo el mismo nombre, Tú y yo.

Hablando del reguetón, narran emocionados que «hemos compartido show con artistas de los cuales somos fans. Todavía flipamos». Y es que se han subido al escenario con nada más y nada menos que Nicky Jam, Ozuna, Daddy Yankee o Wisin. Ante las críticas que recibe el género urbano por algunas canciones con letras machistas aclaran que «el reguetón no es la letra, es la base y la producción. Nosotros escribimos sobre vivencias que hemos tenido y de pensamientos que tienen los jóvenes. Nuestras letras las puede escuchar todo el mundo». También rehúyen de los haters y comentan que «aceptamos cualquier crítica constructiva. A las destructivas no les hacemos caso».

No solo se centran en la música y están subiendo contenido variado tanto a Youtube como a Tik Tok, donde arrasan. «Aparte de que nos lo pasamos muy bien subiendo estos vídeos, también nuestros seguidores nos pueden conocer más», confiesan.

Juventud

A pesar de su edad, tienen los pies en el suelo. Sus padres forman parte de su equipo y se encargan de ayudarles en todo momento. Los dos siguen estudiando y se definen como «buenos y responsables alumnos». A pesar de que las giras, muchas veces, les complican los estudios, ellos hacen todo lo posible por continuar con ellos. Nau está estudiando la carrera de Filosofía y Adexe va a empezar el bachiller.

De cara al futuro artístico, aseguran que «estamos haciendo muchas canciones nuevas. No descartamos un nuevo disco. Estamos en una etapa más madura y eso se notará».

Los canarios admiten que les encantan las Balears y comentan entre risas que «los isleños nos entendemos entre nosotros». La generación digital llega para quedarse.