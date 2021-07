El vocalista y violinista de la banda estadounidense de rock Kansas Robert E. ‘Robby’ Steinhardt ha muerto a los 71 años de edad, según comunicó la banda en su cuenta de Twitter.

Dust in the Wind (Polvo en el viento), Point of No Return y Carry on Wayward Son, fueron tres de sus grandes éxitos a los que puso voz en Kansas.

Steinhardt estuvo en Kansas en dos periodos, desde su fundación en 1973 y hasta 1982, cuando dejó el grupo para configurar una nueva banda, Steinhardt-Moon, y de 1997 hasta 2006. Este año dejó el conjunto y en la actualidad trabajaba en solitario, preparando una gira nacional para finales de año.