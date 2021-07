La creadora mallorquina Lara Fluxà (Palma, 1985) representará a Catalunya en la 59 edición de la Bienal de Arte de Venecia (Italia) de 2022 dentro del programa Eventi Collaterali. El investigador catalán Oriol Fontdevila será el comisario del proyecto Llim, la propuesta de Fluxà producida por el Institut Ramon Llull (IRL).

Llim es un proyecto de investigación de base materialista que pone en primer plano el agua y el vidrio como «elementos consustanciales en la historia de Venecia, para crear un organismo que sugiere una plétora de conceptos», ha informado el IRL en un comunicado.

El proyecto pretende proporcionar una experiencia «que es real en la medida que se vincula íntimamente» con la contingencia de los fenómenos y tecnologías asociadas en una localización determinada.

Fontdevila también es escritor y estudioso de las prácticas artísticas y la educación y es, entre otros cargos, director artístico de la Sala d'Art Jove de Barcelona. La Bienal de Arte de Venecia se celebrará entre el 23 de abril y el 27 de noviembre de 2022 y tendrá por lema How Will We Live Together? (Cómo viviremos juntos?).

El Ajuntament de Palma ha celebrado esta noticia y ha recordado en una nota que en estos momentos se puede ver la pieza Fata Morgana (2019) de Fluxà, en el marco de la colectiva L’objecte del vincle, en el Casal Solleric. Esta colectiva, comisariada también por Fontdevila, podrá verse hasta el próximo 3 de octubre en este centro.