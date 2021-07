La noticia del fallecimiento de Pilar Bardem ha conmocionado al mundo de la cultura. Su propia nuera, Penélope Cruz, le ha querido dedicar este domingo una emotiva carta en su cuenta de Instagram.

Junto a una fotografía de la película Carne Trémula la actriz ha escrito: «¡Querida Pilar! Miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma. ¿O quizás ahí las dos ya lo sabíamos? ¡Siempre fuiste tan buena conmigo! No se puede soñar una suegra mejor», indica en la publicación.

«Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mi me has dado muchísimo», continúa la mujer de Javier Bardem.

«Gracias por haberte puesto siempre del lado del que más lo necesita. Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio. No se puede olvidar que en nuestra profesión muchas cosas han mejorado gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento. Eres admirable», concluye.

Por su parte, Carlos, Mónica y Javier Bardem también han querido decir adiós a su madre a través de las redes sociales con un mensaje en el que manifiestan que la despiden «con el corazón lleno de amor, con ternura y una sonrisa en la boca».

A través de la cuenta de Twitter de Carlos, el mayor de los tres hermanos, los hijos de la actriz fallecida han indicado: «Gracias por compartir conmigo todos estos años tu sabiduría. ¡Y tu humor! Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias Pilar. Tenemos el alma rebosando gratitud por los miles y miles de mensajes de cariño, respeto y admiración por Pilar Bardem».

Despedimos a mi madre con el corazón lleno de amor. Con ternura y una sonrisa en la boca. Y con el alma rebosando gratitud por los miles y miles de mensajes de cariño, respeto y admiración por Pilar Bardem.

Gracias por esta ola de amor.

«Gracias por esta ola de amor», finaliza el mensaje al que acompaña una fotografía de los tres sonriendo, sujetando una fotografía de toda la familia y justo detrás de una mesa de madera presidida por varias fotos de la matriarca de esta saga de actores y cineastas de reconocida fama nacional e internacional. La actriz, fue incinerada este domingo en la más estricta intimidad, tal y como ella había pedido.