'Fordlandia', un viaje a un mundo «de ensueño» en el Auditòrium

Como si de un «sueño» se tratase. Así nos presentan Lucía Lacarra y Matthew Golding su nueva propuesta escénica. El dúo aterriza en Palma este sábado y el domingo para representar Fordlandia, una obra llena de aromas «mágicos» que harán vibrar al Auditòrium.

Los artistas son viejos conocidos, pero por cuestiones laborales «fue hace dos años cuando empezamos a trabajar juntos», relata Lacarra. El tiempo siempre ha sido un reto para ellos, pero la pandemia se lo puso en bandeja. Crearon el espectáculo durante ese confinamiento. La bailarina cuenta que «durante el encierro sentimos la necesidad de crear algo positivo en un momento muy difícil. Utilizamos los sentimientos reales que estábamos viviendo para transportarnos a un mundo de ensueño».

El nombre tiene su historia. Lacarra narra que «el título hace referencia a la obra central del espectáculo, una composición de Johan Johansson. Además, investigando descubrí que Henry Ford creó una plantación de árboles en el Amazonas porque era su sueño y le puso el mismo nombre. Para nosotros, esta obra era cumplir un objetivo y el nombre encajaba perfectamente».

Premios

La bailarina vasca ha estado en prestigiosas compañías y ha actuado por todo el mundo. Fue galardonada con el premio Nijinsky y con el Prix Benois de la Danse, además de ser nombrada bailarina de la década en 2011 en la gala de las Estrellas del Ballet Mundial en San Petersburgo. A pesar de todos estos reconociemientos, Lacarra se queda con los 31 años de carrera que lleva y para ella eso es un «regalo» que tendrá para siempre. Ahora dice encontrarse en un momento profesional «lleno de libertad» y con la «experiencia» de saber lo que quiere y lo que no quiere. Analizando la situación de la danza en España, afirma que «no podemos mentirnos, siempre ha sido difícil. En este país vamos con retraso y es una pena porque el talento es inmenso. Se tienen que ir fuera para triunfar». La autocrítica es necesaria y comenta que «en el mundo de la danza no nos apoyamos entre nosotros y es muy fácil echar la culpa a las instituciones. La verdad es que no hay solidaridad en este gremio, no existe ese apoyo entre nosotros y eso es un problema».

De cara al futuro, Lucía Lacarra confirma que tiene una nueva función y que se trata de su segundo espectáculo, titulado In the still of the night, que se estrenará en Dortmund en octubre. También está dedicando su tiempo a su nueva compañía de producción con la idea de seguir creando y aprendiendo. De momento, tiene baile para rato.