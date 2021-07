«Dicen...que nosotros somos ‘los niños de nadie’. Somos como un puente que franquea las dos orillas de este mundo; de un lado la justicia y del otro la esperanza». Es el primer texto que abre la obra ilustrada Solo la vida, un libro solidario impulsado por el artista e ilustrador mallorquín DAUD, alter ego de David de Echave.

A través de la historia de un niño de Saint-Louis (Senegal), que en una conversación consigo mismo encuentra su valía, talento y sus sueños, el autor quiere sensibilizar y concienciar de la realidad de pobreza que viven en el país.

La obra, que solo está disponible en Kaplan Projects, la Llibreria Lluna y Gotham Comics, forma parte de la iniciativa Social Vision Project, un proyecto del mallorquín asentado en las ciudades de Dakar y Saint-Louis que, con la implicación de artistas y educadores senegaleses, imparten talleres artísticos para mejorar las condiciones de vida de los niños de Senegal.

Arte

«El arte es sanado y sirve para afrontar retos en el mundo, aparte de conectar con tu autoestima, con tu capacidad de crear». Así el artista mallorquín ve el arte, una idea que ha intentado modelar a partir de un prisma infantil.

Su relación con Senegal comenzó en 2012. Tiene un pie allí y otro en Mallorca, como él mismo confiesa, aunque su corazón no parte de una sola raíz, sino de varias en todo el mundo. «Soy mallorquín pero he viajado mucho, así que tengo una filosofía más universal». En Senegal ha creado una red artística consolidada, donde artistas locales se dan la mano para impulsar los sueños de los más pequeños. «Cada taller agrupa a unos 40 niños. Ves enseguida todo su potencial y a su vez ellos mismos se lo creen», dice, y añade que «la filosofía de cada educador o participante artístico en estos talleres no es otra que ser como un espejo donde ellos mismo se puedan ver representados».

Con la compra de este libro se financian los talleres de formación artística para estos menores senegaleses.