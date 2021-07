Iván Ferreiro recorre un viaje íntimo y desordenado a través de su repertorio

Iván Ferreiro regresa a la Isla inmerso en un espectáculo diferente, una mezcla de recital y charla donde comparte protagonismo con su hermano Amaro. Cuentos y canciones es el show que le acercará al festival Mallorca Live Summer, este jueves, a partir de las 22.00, en el antiguo Aquapark de Calvià.

Cuentos y canciones es un espectáculo ideado específicamente para estar sentado, su puesta en escena va acompañada de una pantalla por la que desfilan proyecciones, mientras el dúo va hilando canciones con historias que les han atravesado la vida en los últimos años. Armados con piano y artilugios electrónicos principalmente, Iván y Amaro han dado forma a un show insólito, que se convierten en un viaje íntimo y desordenado a través de su trayectoria musical, con versiones y canciones inolvidables como Turnedo, Años 80 o El pensamiento circular.

Pero, que quede claro, Cuentos y canciones no es la noche más propicia para escuchar los grandes éxitos de Iván Ferreiro. El repertorio está compuesto por canciones de todas las épocas, muchas de ellas hace tiempo que no sonaban sobre un escenario, en parte porque son muy lentas para un concierto convencional, en parte porque no forman parte de la terna de temas más solicitados por su público. Asegura Iván que preparar el repertorio ha sido una de las tareas más duras que ha encarado a lo largo de su vida.

Ferreiro es uno de los artistas más prolíficos e ingeniosos de la escena independiente española. Fue uno de sus pioneros al frente del grupo Piratas. Músico comprometido, gran comunicador en redes sociales y un artista influyente preocupado por los acontecimientos de su tiempo, Ferreiro siempre ha sabido mantener el interés por su música a base de innovar, componiendo sin apenas descanso y logrando una conexión con su público inigualable.