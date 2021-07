Perico Sambeat y Frank Zappa protagonizaron este viernes la apertura del Festival Jazz Palma, un programa organizado por el Ajuntament de Palma con el experto en este género Ferran Pereyra, colaborador de este periódico, como asesor artístico. Y es que el reconocido saxofonista valenciano, junto a un ensemble de importantes músicos (Javier Vercher, Voro García, Carlos Martín, David Cid, Iván Cebrián, Julio Fuster y Miguel Asensio, repasó de «arriba a bajo», como él mismo adelantó a Ultima Hora, su exitoso disco Perico Sambeat Plays Zappa (Karonte, 2016).

Éste no es el último álbum de Sambeat, pues el año pasado publicó el conmemoratorio CMS: 15 años –del trío que forma junto a Javier Colina y Marc Miralta– y, en 2019, Ofrenda. Sin embargo, es un trabajo muy especial para el músico, pues «tampoco hay tantas revisiones de Zappa en este país y menos desde un formato orquestal y de jazzístico, por ejemplo, no conozco a ninguno».

Asimismo, Sambeat reconoce que «nunca había hecho un acercamiento a una figura del rock o del pop, pues no sé si Kappa se podría clasificar en uno de estos géneros ni sé si hay mucha diferencia la verdad. Mis discos son muy jazzísticos y sí que he hecho acercamientos a la música medieval o al free jazz».

De hecho, el saxofonista, compositor y arreglista confiesa que «no soy muy fan del pop, al menos no del actual. El que me gusta es el de los años 70, más progresivo, así como los grupos actuales que siguen esa corriente, como Animals as Leaders o Spastic Ink», detalla. «La música popular está en una crisis de calidad, que es ínfima», añade. En cambio, destaca que del jazz sí que van saliendo nuevas hornadas de artistas. «El jazz vive un buen momento y también se hacen cosas increíbles con el flamenco y las fusiones con músicas más folclóricas», matiza.

Y de ese rock de los 70 por supuesto sobresale Zappa. «Él se planteaba la música como algo bello, creativo y espiritual. Su música es tremendamente compleja. Me sabía su disco Hot Rats de memoria y su banda The Mothers of Invention es muy loca y muy buena. Me encanta esa postura suya tan controvertida, transgresora y un poco irreverente. Me parece una de las claves de la música que yo hago y del jazz, que trasciende la vida. En ese sentido, Zappa es muy simpático. Su música era muy compleja, difícil de tocar y era un hombre tremendamente orgulloso de lo que hacía, es un ego positivo que creo que todos los músicos tenemos, incluido yo con este disco, por ejemplo», cuenta el músico.

La mezcla de géneros es una característica común de los trabajos de Zappa y Sambeat, aunque éste advierte que «no soy purista, pero respeto la tradición y a mis ancestros. Mucho. Y a veces me irritan esos artistas que tienen unas ideas preconcebidas que están por encima de la música y que vayan de vanguardistas desoyendo la tradición». «Y esos que ponen danza, proyecciones, luces... La música es la música. No me gusta demasiado que haya un show dentro del show y es algo que sucede mucho ahora. Por otra parte, no hay que confundir todo esto con el hecho de mezclar y hacer fusión, pues todos los clásicos se caracterizan por tener una mente abierta», agrega.

Pandemia

Sobre la pandemia y el confinamiento, Sambeat admite que «a excepción de la crisis económica, fue gloria bendita». «Tuve mucha tranquilidad, viví mejor y era la primera vez que no oía los coches y el tráfico ni tampoco aviones. Podía escuchar la naturaleza, los pájaros. También tuve suerte y pude trabajar muchísimo en composición, como un proyecto que se estrenará en octubre en Suecia», avanza. Con todo, denuncia que «nos han intentado imponer el miedo y lo han conseguido en gran porcentaje. No soy negacionista, pero no tengo pánico a contagiarme, aunque respeto las normas. Creo que la humanidad ha quedado deshumanizada».