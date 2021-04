Las librerías de Palma saldrán a la calle los jueves para celebrar que «los libros son tesoros del día a día»

Las librerías de Palma saldrán a la calle los jueves por la tarde, de 16.00 a 21.00 horas, desde esta misma jornada hasta el 7 de octubre. Se trata de una propuesta del Gremi de Llibreters, que nace especialmente desde Espai Caramulls, una librería especializada en literatura infantil. «Es una iniciativa que busca el impulso económico y sacar los libros a la calle para fomentar los vínculos y comentar la lectura», apunta Laura Collado, de Espai Caramulls. Y es que los libros no son solamente para Sant Jordi, sino que son «tesoros del día a día». De esta manera, también se quiere «descentralizar» el hábito de compra.

El proyecto, que cuenta con la colaboración de Palma Activa y del Ajuntament de Palma, detalla Collado, consiste en montar paradas a un máximo de 300 metros de la librería en la franja señalada, si bien no es de carácter «obligatorio» y «cada librería puede elegir salir todas las semanas o hacerlo cada dos, según sus necesidades o posibilidades; no queremos forzar».

Las librerías adheridas son: Lluna (General Riera, 39b), Espai Caramulls (Blanquerna, 25), Llibreria Editorial Finis Africae (Plaça Alexander Fleming, 17), Llibreria Baobab (Francesc Sancho, 16), Drac Màgic (plaza patines), Lila i els Contes (patines), Come In (Sant Miquel, 58), Univers del Còmic (Nuredduna, 7), Quart Creixent (Rubí, 5) y Es Raconet (Can Baró, 6).