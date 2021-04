Incart reivindica el papel del arte en la sociedad en su quince aniversario

El festival de arte contemporáneo de Inca cumple 15 años con un cambio de rumbo que pretende «reivindicar el papel del arte en la sociedad», según explicó este lunes Curro Viera, nuevo comisario de Incart junto a Mar Agüera.

La presentación de este evento que se celebra desde 2007 y que no pudo realizarse el año pasado tuvo lugar ayer en el claustro de Sant Domingo, epicentro de Incart 2021 a partir del próximo viernes. La regidora de Cultura, Alice Weber, anunció una cifra récord de 96 dossieres entregados para participar, de los que se han seleccionado una cincuentena. Weber recordó que, por primera vez, «tendrán una remuneración y las obras estarán aseguradas».

Otra de las novedades destacadas será la incorporación de charlas, conferencias y proyecciones al calendario que se extenderá hasta el 29 de mayo, fecha hasta la que también se podrán visitar las muestras de Incart en distintos espacios del claustro de Sant Domingo y en sa Quartera, además de otros puntos expositivos privados como Can Marc, Can Blancos, On Som y Can Gelabert.

Además, en esta edición de Incart, «desde el Ajuntament se han ofrecido visitas guiadas a las exposiciones a los centros educativos del municipio que se adaptarán a los intereses de cada uno de ellos según la edad de los participantes», concluyó Alice Weber.

Incart 2021 también entrará de lleno en la digitalización con la creación de un espacio virtual para alojar el material que surja de esta edición. Además servirá de repositorio de los catálogos que se han editado cada año.

Arte útil

A partir de la inauguración del viernes y hasta el cierre del 29 de mayo se sucederán las propuestas relacionadas con el arte y la sociedad. El calendario avanzará salpicado de charlas y conferencias en las que se tratarán temas como la fiscalidad, la libertad y el género. Clara Fontanet presentará un documental sobre arte y diversidad mental, mientras que el 8 de mayo se ha preparado una actividad de photowalk.

Viera subrayó que «las propuestas presentadas eran anónimas, por lo que la selección se ha hecho con criterios artísticos. Curiosamente, la distribución por géneros ha sido equitativa, con un poco más de presencia femenina».