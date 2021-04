Samantha Hudson: «Mi ‘show’ es como una gira de Madonna venida a menos»

La polifacética Samantha Hudson (Magaluf, 1999) está llenando una de la salas del Teatro Lara de Madrid con Eutanasia Deluxe, un espectáculo «gamberro» e «inclasificable», en palabras de la artista, que también prepara dos nuevos singles de cara a la edición de un disco en septiembre.

«Eutanasia Deluxe es como una gira de Madonna venida a menos», explica. «Es una de esas cosas que tienes que venir a ver para saber de qué estás hablando porque ni siquiera yo misma sé definir muy bien a qué me dedico. Creo que es un proyecto muy especial, mi propuesta más ambiciosa hasta la fecha y no pueden perdérsela». La próxima función será el 3 de mayo en Valencia y el 21 de mayo en Madrid con el cartel de ‘no hay billetes’ colgado.

En cuanto al «éxito arrollador» de la función, que lleva tres jornadas con todo vendido, radica en que «hacía falta una propuesta escénica tan estridente, desinhibida y desenfadada como la que yo ofrezco. Pocas veces se ha visto en un teatro un show de transformismo, aunque lo que yo hago es más bien un híbrido».

«El mejor momento del show», continúa la artista, que se autodefine como «reina de los bajos fondos», «es cuando montamos una rave súper bakala, muy pokero y maquinero con unos juegos de luces espectaculares y unos modelos tremendos diseñados por Antonio Velasco; es todo muy mordaz, loco y divertido».

No descarta llevar el espectáculo a la Isla. «Mallorca es uno de esos sitios que hace falta que le den caña. Una gamberrada de estas medidas le van a venir bien a sa Roqueta».

Recientemente, atrajo la atención de las redes sociales por su intervención en los Premios Feroz de cine y televisión con un monólogo que no dejó a nadie indiferente. «Eso demuestra todo el trabajo que queda por hacer teniendo en cuenta la reacción de algunos sectores de la sociedad como pueden ser las feministas transexcluyentes o algunos partidos como el Frente Obrero que se ensañaron con mi persona y me vejaron constantemente en las redes sociales con insultos». Y añade: «Fue una aparición espectacular que logró levantar la alfombra y ver toda la porquería acumulada debajo».

Mientras, a principios de abril, fue protagonista del desfile de Eduardo Navarrete en la sección Off de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week. «Fue una experiencia estupenda», señala esta cantante, travesti y bailarina todoterreno, exalumna del colegio Son Ferrer y del IES Josep Maria Llompart. «Siempre había soñado con ser una top model y las reacciones fueron buenísimas. Fue un buen desfile porque mezcló el ‘cancaneo’,la astracanada, la revista española y la actuación en directo. Y mi look no dejó a nadie indiferente».

Canciones

En estos momentos, Hudson, que saltó a la fama por sus provocativas canciones como Maricón, Cómeme el coño, Burguesa arruinada o Superpreñada, prepara dos singles para su disco con el sello Subterfuge Records. Uno, en colaboración con La Prohibida y producido por Puto Chino Maricón («será un bombazo»), y un segundo tema, «una canción que interpreto en Eutanasia Deluxe, muy gamberra, fiestera y divertida; una oda a todas las chicas disfrutonas, que es lo que yo me considero por encima de todas las cosas».