El Dia del Llibre más literario y anhelado, con toque de queda

Este viernes es el día más esperado por los ávidos lectores, el sector editorial, los libreros y, como no, los escritores. En definitiva, por todos los que amamos las letras y la cultura. Después de tener que conformarnos con un Sant Jordi confinado –aunque eso no quiere decir que exento de lecturas y ganas– que se transformó en una exitosa primera edición de Llibreries a la fresca, por fin los libros salen a la calle el Dia del Llibre, Sant Jordi. Por ello, no es arriesgado asegurar que estamos ante una jornada histórica.

Un total de 28 librerías desplegarán sus paradetes por doce ubicaciones de Ciutat para que la ruta sea más «esponjada» y «tranquila», en palabras de Àlex Volney, presidente del Gremi de Llibreters, que, al cierre de esta edición, como todos sus compañeros de oficio, se encontraba ultimando los paquetes llenos de libros para montar su puesto a primera hora de la mañana. En esta edición tan especial el horario fijado es de 9.00 a 20.00 horas, cuando tendrán que tener ya las cajas cerradas y, esperemos, volver con menos cartones que con las que iniciaron el día. Además, los puestos de las librerías se colocarán siempre de forma lineal, es decir, sin que las librerías estén una delante de la otra, confrontadas.

Por otra parte, los libros, los libreros y los autores serán los grandes protagonistas, ya que, debido a la situación sanitaria, no habrá actividades como conciertos o pasacalles –a excepción de La Bibliomòbil de Circ Bover a las 17.30 horas y la actuación de la formación Vers Endins, a las 19.30 horas, en los jardines de La Misericòrdia– ni tampoco estands institucionales, de entidades ni partidos políticos. Del mismo modo, las rosas permanecerán en La Rambla con las floristerías. A su vez, para celebrar un Sant Jordi más seguro y sin aglomeraciones, el Gremi de Llibreters decidió ampliar el descuento del 10 % a toda esta semana. De esta manera, desde el lunes y hasta mañana, los lectores podrán acudir a sus librerías de cabecera para adquirir sus lecturas con un precio reducido.

Sobre la previsión meteorológica, la AEMET predice una jornada con intervalos nubosos, aunque descarta los chubascos y la temperatura será agradable, de un máximo de 20 grados centígrados.

Part Forana

Los pueblos de la Part Forana también festejarán Sant Jordi a lo largo del día de hoy. Por ejemplo, en la Plaça d’Espanya de Inca celebrarán la Festa del Llibre, con la exposición y venta de libros y rosas, desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, además de firmas de libros por parte de los autores Ana Latorre, Antoni Rodríguez Mir, Maria Antònia Perelló y Miquel Sbert. Estarán presentes las librerías Univers Literari, Espirafocs, Tot Llibres y Cel Blau. Más al norte, en Pollença, el Ajuntament organiza una Poetry Slam en el exterior del espacio Can Llobera.

En Manacor, bajo el título Setmana del Llibre, se descentraliza la fiesta a diferentes puntos de la localidad, aunque será el Claustre de Sant Vicenç Ferrer el que acogerá la venta de libros desde las 9.00 horas hasta el cierre establecido de Leo, Món de Llibres, Sincòmics y Sa Morera. En Santanyí, cuna de grandes escritores como Antònia Vicens, Blai Bonet o Bernat Vidal i Tomàs, habrá una parada enfrente de la farmacia de Vidal i Tomàs en la que Sa Floristeria (Portell, 3) y Adia Edicions venderán rosas y libros.

UN 'TAST' DE FIRMAS

Embat y Quars Llibres

A partir de las 11.00 horas, firmarán ejemplares de sus libros Joan Perelló (Mans de presagi), Antonina Canyelles (Putes i consentits), Chema Font (Les nostres llegendes de dones), José María Gago (Editores y libreros en Mallorca 1962-1989), Antoni Serra (Màrius), Guillem Frontera (Tyrannosaurus), Jaume C. Pons Alorda (Riu, bèstia), entre muchos otros.

Llibres Ramon Llull

A partir de las 10.00 horas, varios autores recalarán en la parada de esta librería en Plaça Espanya para dedicar sus libros . Entre ellos estarán Neus Canyelles (Autobiografia autoritzada), Tomàs Vibot (Mallorca interior. 15 rutes pel cor illenc), Pep Toni Bauçà (Els dies oblidats) y Manel Santana (És una fotografia sèpia).

Ínsula Literària

Desde las 10.00 hasta el cierre (20.00), pasarán por esta parada Laura Miró (La qüestió xueta surt de l’illa), Lucia Pietrelli (La terra i altres llocs), Joan Tomàs Martínez Grimat (Epigramari), Albert Cassanyes (Breu història de la Germania mallorquina), Laia Malo y Damià Rotger (Llibre d’esvalots), entre muchos otros.

Finis Africae

La librería de esta editorial local ha invitado, a partir de las 12.00 horas, a una serie de escritores que firmarán sus últimos libros: Helena Tur (Malasangre), Ricard Martínez Pinyol (Arrels d’aire), Antoni Janer Torrens (Mitologia per a profans) y Antoni Rodríguez (Pac qui deu).

Rata Corner

A partir de las 13.00 horas y hasta el cierre, desfilarán por este estand J.A. Mendiola y Josep R. Cerdà (La pitjor pel·lícula del món), Caterina Valriu y Toni Galmés (Mare, d’on venen els infants?) y Joan Carles Palos y Bartomeu Carrió (Els camins de Palma), entre otros.

Lluna, Quart Creixent y DracMàgic

Por este triángulo pasarán varios grupos de autores desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, entre los que figurarán están: Miquel Horrach (Set dies), Miquel Cardell (Els ponts de l’autopista), Antònia Vicens (Quilòmetres de tul per un petit cadàver), Carme Moreno (Ca nostra), Miquel Serra (Pendents que arribin els conqueridors) y Sebastià Perelló (La mar rodona).

Metropolis

Desde las 11.00 y hasta las 20.00 horas dedicarán ejemplares de sus libros Alberto Ramos (1936: El desembarco de Mallorca), Marisa Blume (Ilusión Pinaud), entre otros.

Agapea

A partir de las 10.30 horas, estarán por esta parada autoras como Elisa Sebbel (La prisionera del mar), Bárbara Gil (Nenúfares que brillan en aguas tristes) y Cristina Gómez (La niña que quiso cambiar el mundo), entre otras.