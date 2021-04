Estos son los libros que autores de Mallorca recomiendan por Sant Jordi

Durante más de dos décadas, Ultima Hora ha celebrado Sant Jordi como le corresponde: por todo lo alto. Por esa razón, eran habituales los encuentros literarios que reunían las mejoras plumas de las Islas para intercambiar opiniones y, en líneas generales, pasar un buen Dia del Llibre. Fue entonces cuando la vida se adentró en un capítulo oscuro de esos que no se veían venir. Lo llamamos pandemia y sus secuelas todavía se dejan –y dejarán– sentir. A pesar de todo, y aunque la deuda con quien nos hace leer solo se salda leyendo, seguimos contando con ellos y ellas. Pero como tampoco hay periódico sin sus lectores, suyas son las recomendaciones de este año de los escritores de Mallorca que unen novela, local o extranjera, poesía, ensayo o historia. Un poco de todo para que todos tengan de todo un poco.

Como hay un libro para cada persona, la lista de recomendaciones no abarcará a todos, pero lo intenta. En este sentido, se constata el auge del ensayo con El infinito en un junco, de Irene Vallejo, cuya obra ha sido muy comentada por los distintos escritores que coincidían a la hora de invitar a los lectores a sumergirse en la apasionante historia de los libros, las palabras y las bibliotecas. Vallejo, no obstante, no es la única ensayista, y comparte éxito con Virginia Woolf y su ya clásica Habitación propia.

También hay lugar para la novela y la poesía, como no podía ser de otra manera para conmemorar el entierro de Cervantes y la muerte de Shakespeare. La catedrática Carme Riera se decanta por la poesía de Francisco Brines para estos «tiempos tristes», y Joan Perelló, por ejemplo, hace lo propio con Ricard Martínez Pinyol y Arrels d’aire, que califica como «una maravilla».

La narrativa extranjera está presente con las páginas de Hamnet, de Maggie O’Farrell, o Imposible, de Erri de Luca. También Neus Canyelles entra en la lista por partida doble, como recomendadora con Frankie y la boda, de Carson McCullers, y como recomendada por Antonina Canyelles, quien no puede evitar alabar su Autobiografia autoritzada.

Y, claro está, Mallorca aparece en las opciones de este año. No es de extrañar, ya que la Isla es un pañuelo y la buena sintonía de los encuentros que mantienen trasciende las páginas de sus libros. Así, Antoni Rodríguez Mir y Pac qui deu; Sebastià Portell con Les nenes que llegien al lavabo; Mans de presagi, de Joan Perelló; los versos de Biel Mesquida en Carte momentum, o Miquel Àngel Vidal y los relatos de su Mètode de composició, están más que presentes.

Evidentemente, la lista de los excluidos es infinitamente más larga que la de los incluidos. Desde Hannah Arendt a Mikhail Bulgàkov o Baudelaire, pero como la gracia de Sant Jordi es perderse por las paradetes llenas de libros, que son la entrada al infinito, mejor lo dejamos aquí e invitamos al lector a que no se limite a estas humildes propuestas y salga a recuperar un hábito mágico y que es lo más parecido que hemos tenido en mucho tiempo a algo normal: ojear una portada sugerente, echar un vistazo a la solapa y, finalmente, hojear las páginas de nuestro mayor tesoro: he aquí un libro nuevo.

Pere Antoni Pons.

Tyrannosarus. CLUB EDITOR

El escritor y colaborador de este diario apunta que esta novela de Frontera «retrata con crudeza y humanidad el ambiente opresivo del seminario de la Porciúncula de la Mallorca de principios de los 60».

Sebastià Portell.

Entre l’infern i la glòria. EDICIONS 1984

Alvar Valls es la decisión principal de Perelló, quien considera la obra escogida como «un milagro narrativo» realizado a partir de «la biografía de Verdaguer» y que resulta en un «retrato de todos nosotros al mismo tiempo».

Lucia Pietrelli.

Jo, que no he conegut els homes. EDICIONS DEL PERISCOPI

La difícil decisión de Pietrelli por seleccionar solo uno se salda con esta obra de la psicoanalista belga Jacqueline Harpman, que es «uno de los libros que más me han gustado de lo que he leído últimamente».

Laura Gost.

Les nenes que llegien al lavabo. ARA LLIBRES

La autora de la novela La cosina gran destaca que el nuevo libro de Sebastià Portell es un «canto a la libertad lectora y una aproximación a los libros desacomplejada, libre y sin prejuicios».

Miquel Horrach.

Les nostres llegendes de dones. IFEELBOOK

El flamante ganador del último Premi Ciutat de Palma recomienda este libro de Font porque «da visibilidad a la figura de algunas mujeres que han contribuido a construir la historias de nuestras Islas».

Guillem Frontera.

Carpe momentum. EUMO EDITORIAL

El célebre escritor recomienda el último poemario de Biel Mesquida porque «la buena poesía siempre es una guía espiritual para las personas y, además, Biel es un escritor muy poco convencional».

Bárbara Gil.

Una habitación propia. SEIX BARRAL

Ahora que «están tan de moda los ensayos», la autora se inclina por Virginia Woolf con quien comparte «la premisa de que una mujer necesita dinero y una habitación propia para escribir».

Maria del Pau Janer.

Imposible. SEIX BARRIAL

La premiada autora se decanta por el escritor napolitano Erri de Luca y esta novela corta «con solo dos personajes» pero «muy intensa y muy bien escrita» por un autor «cuya trayectoria sigo desde hace tiempo».

Carme Riera.

Ensayo de una despedida. EDITORIAL TUSQUETS

La catedrática de la Real Academia invita a adentrarse en la Poesía completa de Francisco Brines, Premio Cervantes de este año ya que «nada mejor que la poesía para consolarnos en estos tiempos tristes».

Antoni Vidal Ferrando.

El mètode de composició. EDICIONS BROMERA

El escritor elige el último libro de Miquèl Àngel Vidal porque «he disfrutado mucho leyéndolo y ese es el mejor elogio posible». Además, añade, «tiene un estilo brillante y el libro es también un homenaje constante a la literatura».

Caterina Valriu.

L’infinit dins d’un jonc. COLUMNA EDICIONS

La autora y filóloga afirma que este reconocido ensayo de Irene Vallejo le tiene «el corazón robado». «Es un canto a la literatura, a la lectura y a la cultura que me fascinó tanto que propondré a la UIB que la invitemos cuando la situación lo permita».

Antonina Canyelles.

Autobiografia autoritzada. EDITORIAL EMPÚRIES

La «personal» y «original» escritura de Neus Canyelles ha cautivado –una vez más– la lectura de esta escritora quien destaca, principalmente, la «sencillez en la descripción» que tiene la autora quien, resumidamente, «escribe muy bien».

Sebastià Perelló.

Quilòmetres de tul per a un petit cadàver. ADIA EDICIONS

El escritor tiene clara su recomendación: la reciente reedición de la novela de Vicens que ganó el Ciutat de Palma en los 80 y que es «una de las novelas más sólidas, redondas e intensas de la autora».

Miquel Segura.

Història de la Segona República Espanyola. DESTINO

La editorial Destino publica el manuscrito original en catalán de Josep Pla que Segura considera «muy interesante» y que cuenta con un gran aliciente: «La prosa del propio Pla» que fue lanzado en el 41 con censura y algunos cambios.

Joan Perelló.

Arrels d’aire. LABREU EDICIONS

El conocido poeta recomienda esta recopilación poética del autor afincado en Algaida porque «me gusta su poesía y ésta es una magnífica oportunidad de revisar toda su obra en un único libro».

Jaume C. Pons Alorda.

Mans de presagi. LLEONARD MUNTANER

El poeta apuesta por lo último de Perelló, pues es «un espléndido libro visionario, carnal y metafísico de uno de nuestros mayores Sèniors Poètics» y «es un tratado sobre el amor más físico y sublime».

Rosa Maria Colom.

Hamnet. LIBROS DEL ASTEROIDE

La escritora se decanta por uno el título de Maggie O Farrell, que es uno de los más comentados de este año y es escogido por «el dramatismo que desprende, el hecho que sea una historia real, su poesía».

Rosa Planas.

Los doce grados del silencio. OLAÑETA

Este texto de María Amada configura una «obra contemplativa» en la que se describe y pone en valor «el silencio como un requisito para alcanzar el conocimiento y la felicidad».

Llucia Ramis.

Una guía sobre el arte de perderse.CAPITÁN SWING

La escritora y periodista apuesta por este libro de ensayos de Solnit «porque a mí también me gusta vagarejar para descubrir cosas inesperadas que no habría visto si no me hubiera perdido».

Lluís Maicas.

Pac qui deu. LLEONARD MUNTANER

La obra de Antoni Rodríguez Mir, un «inquer de adopción», es una unión entre «historia y ficción» que es del interés de Maicas por «tratar el tema de las Germanies y el papel de Pau Casesnoves».

Neus Canyelles.

Frankie y la boda. AUSTRAL

La reconocida novelista recomienda este libro de McCullers porque «me hizo escribir, o al menos hacerlo con más ganas. Además, es una maravilla y no es suficientemente conocido».