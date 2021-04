‘Nua' se estrena en el Principal y prorroga sus funciones ante la gran demanda

Tras un éxito rotundo en el Auditori d’Alcúdia, Ann Perelló recala en el Teatre Principal de Palma este jueves con Nua, obra de teatro que ella misma escribe y protagoniza para radiografiar los trastornos alimenticios y sus consecuencias en familiares y amigos. Un tema que la propia Perelló conoce, al haber pasado por ello, y que trata «con algo de humor» para «invitar a reflexionar sobre qué podemos mejorar».

Coescrita con Andrea Ros y dirigida por Marta Aran, Nua ha sumado la función de hoy a las ya previstas para este fin de semana debido a la gran demanda de público que estaba registrándose.

Equipo

Así pues, la obra, que según la propia Perelló es «la forma más simbólica con la que yo podía aportar hablando de estos temas», cuenta a su vez con videocreaciones de Miquel Àngel Raió y la música de Claudi Herreros, además de tener a Lucía Torres como ayudante de dirección. Todo este equipo «hace que me sienta más tranquila», explica Perelló, quien a su vez avanza una aparición sorpresa como la de Britney Spears.

El caso de la cantante americana, de hecho, le sirve al texto para evidenciar «los referentes que hemos tenido, como el juego de Línea Directa o Britney, de quien en las portadas de las revistas se cuestionaba su virginidad». La propia Perelló confiesa con buen humor que «con este bombardeo constante muy bien estamos de la cabeza ahora».

El buen humor, de hecho, está muy presente, o como lo llama el equipo: «El brilli-brilli», que ayudan a rebajar la carga dramática que surge necesariamente en este intento de «buscar qué me pasó que me llevó a tener un trastorno de este tipo». La respuesta, quizá evidente, no es menos verdadera: «La realidad es que la línea que separa tener un trastorno es muy fina».

Con el fin de que «reflexionemos», sin ningún «rollo aleccionador o victimista», sobre «qué podemos hacer para que estas cosas no sucedan o que si suceden podamos detectarlas antes» llega Nua con la fuerza de un gran equipo detrás para desnudarse y abrirse en canal.