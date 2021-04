El Día Mundial del Arte, una jornada para celebrar «lo que nos hace más humanos»

Transmitir, comunicar, emocionar, conmover, contrariar. El arte tiene tantas definiciones y características como sentimientos tienen las personas. Es algo abierto, cambiante y sujeto a interpretación porque, como dice alguno, «no es una ciencia». Sea lo que sea, mañana llega su día, el Día Mundial del Arte, y seis voces de distintos ámbitos artísticos proponen varios planes para conmemorarlo así como alguna pincelada sobre lo que ellos entienden por arte. Y puede estar el lector tranquilo porque no, ninguno ha dicho aquello de que el arte no es más que morirse de frío.

De las más clásicas de las disciplinas artísticas, la pintura y la escultura, sabe bastante Teresa Matas, quien explica que para ella «todos los días son el Día del Arte». Por esa razón, su plan para mañana es «trabajar en mi estudio», aunque sí prefiere que sea «un día de celebración de lo que nos da el arte». Para Matas, además, lo que determina qué es arte es «que comunique algo porque creo que son los demás los que te hacen artista si logras transmitirles», explica.

Teresa Matas.

Literatura

Desde la literatura, que es «arte en tanto que forma de expresión con intencionalidad», Laura Gost nos invita a «ir a una librería» para, sobre todo, «explorar géneros, ampliar los límites de lo que uno está acostumbrado» y destacar el «papel del librero como consejero» porque para Gost «el arte no es algo que esté solo en los museos». Así pues, su propuesta de buceo en el inmenso mundo literario llega en una «jornada que no tiene que quedarse en solo un día», sobre todo ahora «que la cultura es un ámbito que no tiene la importancia que se merece», opina.

Laura Gost.

Al salir de la librería, Marcos Cabotá propone «ir al cine, que es un privilegio al alcance de todos y que no aprovechamos». Para él, eso sí, «la palabra arte es muy grande y seria» y no toda película entraría en ella, pero «si consigue causar una sensación ya es arte». En cualquier caso, para Cabotá no se trata tanto de reivindicar sino de «decirle a la gente: acordaos de nosotros y de las cosas tan bonitas que podemos hacer» ya que el mundo del arte «está siempre en crisis».

Marcos Cabotá.

Para el lector que sea más de quedarse en casa, el dibujante Bartolomé Seguí tiene un consejo: «Si es reticente a leer cómics, que se deje de prejuicios porque hace tiempo que dejó de ser algo marginal y déjense sorprender». El suyo, el noveno arte, llega para «demostrar que hay más que bares y turismo», aunque «no soy mucho de conmemoraciones de un día», sino que Seguí prefiere apostar por «una militancia día tras día» en el arte y la cultura para «ojalá subrayar la importancia que tienen en una sociedad avanzada» ya que, al final, «tiene sus recompensas».

Bartolomé Seguí.

Música

Como no hay Día del Arte sin música, Miquel Àngel Sancho propone a «la gente acercarse a ver qué música tenemos, luego visitar un museo de arte contemporáneo y dar un paseo por Palma antes de ir al CineCiutat». El plan más completo de todos no exento de «reivindicación» sin obviar la celebración. Para Sancho, de hecho, lo ideal sería «unir ambas palabras», aunque «en estos momentos es más lo primero». No obstante, «disfrutar del arte debería ser algo normal porque nos hace mejores, y no solo cosa de un día», comenta.

Miquel Àngel Sancho.

Por último, la actriz Pat Aguiló invita a «ir al cine o al teatro» o «que se sumen a cualquier actividad en la calle, como danza» porque el arte «pone en juego las mejores capacidades del ser humano, como la tolerancia o la comprensión» y destaca su «importancia», que está «más de relieve ahora con la pandemia», porque es «uno de los pocos escapes que nos han dejado» y con todo lo que ha pasado «la sociedad ha virado instintivamente hacia el arte». De modo que, sea lo que sea el arte, mañana es su día y toca disfrutarlo.