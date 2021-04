Can Picafort viaja a los 90 con el rodaje de la serie alemana 'König von Palma'

Can Picafort viajó este lunes en el tiempo. En concreto, a la década de los 90 del siglo pasado, un momento de apogeo turístico en este núcleo costero del municipio de Santa Margalida. Su paseo marítimo amaneció ayer con cabinas de teléfono que funcionan con pesetas, rótulos o flyers que promocionan fiestas de antaño. Así despertó esta localidad para sorpresa de los vecinos, que andaban preguntándose qué era lo que estaba pasando. El motivo no era otro que el arranque del rodaje de la serie alemana König von Palma (El rey de Palma) que la cadena RTL filmará en Mallorca entre este abril y julio. La grabación se prolongará en Can Picafort hasta el 16 y luego se trasladará a Playa de Muro y Palma.

Con motivo de la filmación, que está asistida por la productora local Sunnysideup, se han convocado a un total de 2.500 extras, que la pasada semana pasaron por prueba de vestuario y maquillaje. Se espera que muchos de ellos participen esta semana en el rodaje en Can Picafort, dirigidos por el cineasta norteamericano Damian John Harper, afincado en Alemania. König von Palma está protagonizada por Henning Baum, que encarnará a un padre de familia que se traslada con los suyos a Mallorca para abrir una cervecería y empezar de cero. No le será fácil, puesto que se presentarán algunas complicaciones relacionadas con Son Banya y el tráfico de drogas. Precisamente, esa cervecería que abrirá el protagonista en la playa de Can Picafort se ambientará en un conocido restaurante de la fachada marítima de esta localidad, que cuenta, además, con un punto Covid para el equipo de la serie.

König von Palma cuenta, además, con la participación de un extenso elenco de actores y actrices locales, como Santi Pons, Aina Compte, Irene Salord, Marc Joy o Núria Hosta, entre otros. Los dos primeros, Compte y Pons, tendrán papeles más relevantes, quienes se meterán en la piel de dos mallorquines que servirán de nexo del protagonista de la serie con los capos de la droga de la Isla.

El estreno del serial, que constará de seis episodios, será en 2022 y se emitirá en la plataforma de streaming RTL TVNow.