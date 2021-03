Jansky, el sonido del año

El dúo de electroversia Jansky, formado por el músico, productor y ambientólogo Jaume Reus, y la poeta, traductora y música Laia Malo, presenta un nuevo proyecto, a partir de sonido de los insectos de Mallorca: Insecta Dance Music. Una de las pistas de este trabajo, The fable of the bat and the moth (La faula de la ratapinyada i l’arna), grabada en s’Albufera y procesada en Rampa Studios (Palma), está nominada a los Sound of the Year Awards 2021, convocados por The Museum of Sound y The New BBC Radiophonic Workshop, en la categoría de Best Studio Sound Recordist.

Insecta Dance Music recibió una de las becas de creación del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) y la primera fase del proyecto se gestó gracias a esta ayuda y la colaboración del IMEDEA-CSIC y el PN de s’Albufera de Mallorca. Insecta Dance Music «no es sólo un disco: se trata de un proyecto de art-science, basado en la ecología del paisaje sonoro», detalla Jansky. Entre otras acciones, se materializará en un LP doble, una instalación sonora y una librería digital: Insectasynth, que pone al alcance de cualquier músico los sonidos naturales y manipulados de insectos baleares.

Para crear esta librería, los Jansky registraron el paisaje sonoro natural de varios lugares de Mallorca y, después, la manipularon en el estudio. El resultado son unas piezas entre el ambiente y el noise, «ya reconocido en el Reino Unido», detallan.

Los Sound of the Year Awards se establecieron el año pasado «para celebrar los sonidos de cada día, no la música, en todas sus formas».

El jurado de este nuevo galardón internacional está presidido por el compositor y artista, Matthew Herbert; el ‘padre’ de la ecología sonora, Bernie Krause; periodista de la BBC, Trevor Cox; y la archivera de sonido de la British Library, Cheryl Tipp, entre otros. Los ganadores se darán a conocer mañana viernes en los perfiles de las redes sociales de los Sound of the Year Awards 2021.

Mientras tanto, Jaume Reus y Laia Malo han comenzado a promocionar este proyecto en redes sociales, con una serie de fotos y vídeos en colaboración con Komposit Studio (fotografía), Arauna Studio (diseño) y Aloma Lafontan (moda escultórica sostenible).