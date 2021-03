Pablo López alza el vuelo de su gira en Palma

El reconocido cantautor Pablo López echa a volar en Palma su nueva gira 'Mayday&Stay' este fin de semana en el Trui Teatre. Será un formato especial de "residencia" en el que López pasará unos días en Palma y, luego, recorrerá los principales escenarios del país. En Trui Teatre será el viernes, sábado y domingo, a las 20.00 horas.

López presentará su último disco, Unikornio. Once millones de versos después de ti, no su disco personal, porque lo son todos, como ha reconocido a este periódico en la rueda de prensa realizada esta mañana en un escenario particular: el hangar de Air Europa, en el aeropuerto de Sant Joan. Con los aviones como telón de fondo, Pablo López ha desgranado las diez canciones que componen este cuarto álbum, que propone también un viaje interior al artista, que si bien cuenta su historia o sus historias, bien pueden ser la de cualquier espectador.

Pablo López, durante su actuación en la presentación. FOTO: M. À Cañellas

La poesía tiene mucha importancia en los trabajos de Pablo López y, de hecho, el cantante admite que "las letras cada vez són más poéticas". En este sentido, cuenta que cada vez lee más poesía y siente especial atracción por Federico García Lorca.

Pablo López ha asegurado que está muy ilusionado por empezar el tour y que lo haga en Palma (y hablar de ello en el aeropuerto) es un hecho muy simbólico. "Desde pequeño me ha interesado la aeronáutica, pero soy aerofóbico. Después de varios años sin coger aviones, volví a coger uno hace ocho años, precisamente para actuar en Palma", ha confesado.