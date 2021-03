Mercedes Prieto dimite como presidenta de la AAVIB por «falta de apoyo»

Prieto, quien en su carta remitida a los socios explica que «a pesar de los errores que haya podido cometer » siempre ha «defendido las buenas prácticas». No obstante, en la dicha misiva, Prieto lamenta «no haber conseguido crear un equipo cohesionado por lo cual no tiene sentido seguir al frente».

Por estas y otras «discrepancias», Prieto sintió que no toda la «junta directiva me apoyaba» y decidió dimitir «para no ser un problema para la AAVIB», a la cual piensa seguir ligada y junto a la cual continuará «luchando» a partir de mañana cuando su dimisión sea oficial solo que no lo hará «al frente de un equipo que no confía en mí».