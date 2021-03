Los libros, más protagonistas que nunca en un Sant Jordi sin música ni actividades

Habrá Sant Jordi el próximo viernes 23 de abril. Eso sí, con mascarillas, gel hidroalcohólico y distancias. «No será un Sant Jordi tradicional ni tampoco un Llibreries a la Fresca», ha avanzado Àlex Volney, presidente del Gremi de Llibreters y responsable de Llibres Ramon Llull. Sin embargo, Volney ha advertido que hay todavía muchos puntos que confirmar y cerrar.

«Con la normativa de hoy en mano, tendremos que recoger las mesas a las 20.00 horas. El Gobierno Interior nos ha pedido que no haya aglomeraciones y que se lleve a cabo de manera escalonada. El recorrido se repartirá por Palma, aunque no perderá la fisonomía de otros años», detalla. Además, estarán prohibidas la música, las actividades y no estarán permitidos los pasacalles. Las firmas de libros sí se podran realizar, aunque garantizando siempre la distancia de seguridad.

Por otra parte, posiblemente se seguirá el modelo catalán de celebrar una 'diada' que tendrá una duración de varios días. «Es una medida que está bien para descentralizar, pero aún está por confirmar», concluye Volney.

De esta manera, será un Sant Jordi atípico, pero al fin y al cabo lo será, en el que los libros volverán a ser los protagonistas indiscutibles, sin entretenimientos.