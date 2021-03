Art Palma Brunch 2021: un 'tentempié' reflexivo y «seguro»

El señorial patio de la Galería Pelaires fue el lugar elegido para un 'tentempié' cultural esperado y necesario para el sector: la 16ª edición de Art Palma Brunch, que se celebrará el próximo sábado de 20 de 11.00 a 14.00 horas. No obstante, los actos no se limitarán a ese día, sino que existirá la posibilidad de visitar las distintas galerías de Palma, Pollença y Calivá que participan en grupos y con visitas guiadas hasta el 15 de mayo. Todo, como no puede ser de otra manera, «desarrollado bajo los protocolos sanitarios existentes», según avanzó Frederic Pinya, presidente de la Associació de Galeristes.

La convocatoria ha sido iniciada por la asociación Art Palma Contemporani, siendo la primera que lleva a cabo, en colaboración con el Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca, Rosa Blanca, CaixaForum, el Ajuntament d'Andratx así como varios espacios asociados como el Casa Solleric, Es Baluard Museu, la Fundació Miró, 6A Galeria d'Art, el Centre de Cultura Sa Nostra o el nuevo espacio de L21.

Al acto celebrado en el centro de Can Verí acudieron diferentes representantes de las galerías participantes, medios y cargos políticos. Todos ellos aplaudieron cuando Pinya expresó su «alegría» por el hecho de poder celebrar el Art Palma Brunch este año porque «significa que la situación sanitaria está mejorando». El propio Pinya agradeció «el apoyo recibido» de varios sectores, tanto públicos como privados, y su valentía por «apostar por la cultura», lo cual es «un valor seguro».

Así pues, dio paso al resto de parlamentos no sin antes invitar a «disfrutar del artey la cultura en una burbuja de reflexión» ya que, si bien «la ciencia y la medicina cuidan de nuestros cuerpos, el arte y la cultura hacen lo propio con nuestro otro yo, el que va más allá de la materia».

El regidor de Cultura de Palma, Antoni Noguera, destacó «la colaboración entre el Ajuntament y Art Palma», la cual definió como «estrecha». El regidor, además, hizo hincapié en «la apuesta de los galeristas por la cultura en nuestra ciudad».

También dedicó unas palabras la Directora Insular de Cultura del Consell, Maria Pastor, quien comentó lo «difícil que es programar cultura ahora» y valoró como muy «acertado» que «los actos se prolonguen hasta el 15 de mayo» para «dar más tiempo para disfrutar de las galerías a los ciudadanos».

Fue Pau Waelder el encargado de dar los detalles de cómo se desarrollarán las visitas, llamadas Gallery Walks, de las cuales habrá un total de 25. Estas serán en grupos reducidos, para lograr un «tiempo relajado, dialogar y disfrutar del arte». A su vez, habrá «cuatro itinerarios», que serán «tres en el centro histórico con las galerías de esa zona» y «uno en la zona de S'Escorxador». A su vez también habrá en Calviá y en Pollença. Las visitas necesitan inscripción previa y estarán disponibles en catalán, castellano e inglés los jueves, viernes, sábados y domingos.

En cuanto al sábado 20, día central que acogerá el Art Palma Brunch, el horario es de 11.00 a 14.00 horas, y destacan las exposiciones individuales dedicadas a mujeres artistas con trayectorias sólidas como Lin Utzon, en ABA Art Lab; Alicia Framis en Horrach Moyà; Dasha Shishkin, en L21; Mireia Sallarès, en el Casal Solleric; o Teresa Margollès y Núria Marqués en Es Baluard Museu.

A ellas se suman otras de artistas de recorrido internacional como Oliver Osborne en Pelaires, Theo Viardin y Endre Tót en L21 o Martin Paaskesen, Galina Munroe, Hunter Potter y Jacob Gerard en Fran Reus. Sin obviar, claro, la de artistas locales repartidos por las distintas galerías y cuya programación puede observarse en esta página web.