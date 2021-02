'Paradís', una reflexión sobre la visión idílica de Mallorca

«Mallorca es un paraíso» es una frase célebre en boca de todos. Incluso Robert Graves, afincado en Deià desde 1929 hasta su muerte en 1985, afirmó que «Mallorca es el paraíso, si puedes resistirlo». Sin embargo, más allá de nuestras idílicas playas de aguas cristalinas, en Mallorca también hay quienes no tienen este paraíso a su alcance. Ellos son los protagonistas de Paradís, la nueva obra de El Somni Produccions que este viernes 26 de febrero llega a Palma. Concretamente, el Teatre Municipal Mar i Terra acogerá este montaje escrito y protagonizado por Sergio Baos y dirigido por Xavi Núñez este fin de semana (vierrnes, sabado y domingo, a las 19.00 horas).

«Nuestros protagonistas son aquellos que llenan las colas del paro, las colas de los bancos de alimentos y que se ven obligados a entrar en el mundo de la picaresca para poder sobrevivir en el paraíso», apuntan desde El Somni Produccions, fundada en 2012 por Joan Porcel. Completan el equipo el propio Porcel, como ayudante de dirección y encargado del espacio escénico; Luis Baró, producción e iluminación y Joan Vila, espacio sonoro.

En Paradís, Sergio Baos encarna las cuatro voces protagonistas de este relato en formato «road movie»: Joana, la cabeza pensante del plan; Sebastià, el cura víctima a priori de este plan; Pepe, la mano ejecutora del plan y Kevin, el hijo de Joana y Pepe y objeto principal del plan. «Sin él nada es posible, aunque no sabe cómo ha llegado a encontrarse en el centro de la historia», avanza Baos, autor y actor que «se fusionan en una sola voz».

«La idea del proyecto nació con la intención de contar una road movie a la mallorquina que pasara en una Mallorca no turística, en una Mallorca que no suele salir en las fotografías de las postales ni en los índices de los lugares más ricos del estado español», detalla. «Pero todo este mundo está contado desde un punto de vista muy cómico y, a veces, emotivo. En relación a la tradición del humor de Rafael Azcona y de Berlanga, de los heramnos Coen con películas como Fargo o A Serious Man o incluso de la tradición literaria de la novela picaresca, Paradís quiere ser fiel a estos maravillosos contadores de historia que, a través de sus trabajos, nos llevan a una verdad verosímil que podemos reconocer aunque esté muy lejos de nuestras propias realidades», concluyen.

Gira

Después de recalar en el Mar i Terra, Paradís llegará al Teatre Escènic de Campos (21 de marzo), Teatre de Capdepera (28 de marzo), Teatre Sa Societat de Calvià (5 de abril), Teatre Municipal de Santa Maria del Camí (18 de abril), Teatre Municipal de Bunyola (8 de mayo); Casa de Cultura de Maria de la Salut (5 de junio) y, del 11 al 13 de junio, en el Teatre Principal de Palma.