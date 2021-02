La gira mundial de The Posies hará una parada en la Isla en septiembre

The Posies, una de las bandas más representativas del power pop y el alternative rock de las últimas décadas, ofrecerá once conciertos en territorio español el próximo mes de septiembre. Una sala de la isla, aún por confirmar, acogerá el 14 de ese mes la excitante mezcla de guitarras y materia literaria que destilan las canciones del conjunto de Seattle.

El amanecer de los 90 fue una época en la que el mundo puso sus ojos en las bandas de una ciudad portuaria, de apenas medio millón de habitantes, incrustada en el noroeste de Estados Unidos. Las discográficas se comenzaron a interesar por aquel Seattle de guitarras distorsionadas y angustia juvenil, ese era el viento que hinchaba las velas de las canciones de Mudhoney, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden y Nirvana. The Posies, en cambio, vivía alejada de aquella explosión taciturna oculta tras largas melenas y camisas a cuadros. Lo suyo eran las melodías centelleantes y las armonías vocales del pop de los 60, con The Monkees y The Hollies en el retrovisor. Un maridaje neo-revivalista que, de alguna forma, dio paso al rock alternativo americano de mediados de los noventa. Su contribución fue determinante: entregaron para la causa un puñado de álbumes, entre los que destacan Frosting on the Beater (1993) y Amazing disgrace (1996), en los que empalman estribillos contagiosos con una exquisita y sexy noción musical.

Encabezados por Jon Auer y Ken Stringfellow, The Posies aterrizará en Mallorca con su formación clásica y un conjunto de melodías atemporales, himnos que les han encumbrado a una posición de culto. Aunque, en su caso, la etiqueta ‘banda de culto’ tan solo les granjeó el elogio de la prensa, puesto que las cifras de venta de sus discos fueron siempre bastante discretas.

Fans

Con todo, cabe destacar que los de Washington siempre han tenido una nómina de fans ilustres. Además de tener en el bolsillo a gran parte de la crítica musical, The Posies enamoraron a Sonic Youth, Johnny Marr (The Smiths), Evan Dando (The Lemonheads), y gente como Sofia Coppola.

En la actualidad, tanto Stringfellow y Auer, como el batería Frankie Siracusa, están trabajando en nuevo material que, posiblemente, podrán estrenar en Mallorca.