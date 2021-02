El dúo francés de música electrónica Daft Punk se separa tras 28 años

El dúo francés Daft Punk, uno de los grupos más influyentes y populares de las últimas décadas formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, anunció ayer su separación a través de un vídeo titulado Epilogue.

El clip de ocho minutos presenta al dúo, quienes durante muchos años han ocultado sus características detrás de unos trajes de robot, caminando por el desierto, vistiendo sus cascos espaciales y chaquetas de cuero. Después de unos momentos, uno de los miembros mira al otro, se quita la chaqueta y muestra un contador de un explosivo. El primer miembro se aleja rápidamente y luego explota.

El dúo francés ha mantenido un perfil bajo desde su gran éxito con Get lucky en 2013 y su trabajo más destacado en estos últimos años ha sido una colaboración con The Weeknd.

Bangalter y de Homem-Christo se conocieron a mediados de los 80 en la escuela de París cuando eran adolescentes y poco después empezaron a trabajar juntos en música. Formaron una banda de rock llamada Darlin’, inspirada en la canción del mismo nombre de los Beach Boys.

Ya como Daft Punk, el dúo publicó su primer sencillo, The New Wave, lanzado en 1994, y su disco debut, Homework, llegó algo más tarde, en 1996. Años después, el dúo lanzó su segundo álbum, Discovery, en 2001, encabezado por el sencillo One More Time. A este le siguió Human After All y posteriormente, en 2010, compondrían la banda sonora para Tron.