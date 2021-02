La cúpula del PP se quita culpas e imputa el cisma de la junta local a líos internos

Pese a ser el foco de los reproches del sector crítico, la dirección del partido se pone de perfil e imputa la fractura del PP en Calvià a líos entre miembros de la junta local. Es más, el entorno de Biel Company no sólo no hace autocrítica, sino que atribuye las tensiones (que si nadie lo remedia derivarán en otra fuga masiva de afiliados y la creación de un nuevo partido) a los resultados electorales obtenidos en 2015 por José Ramón Bauzá, como si en 2019 no hubiese habido otros comicios ya sin el hoy eurodiputado por Cs de candidato.

Todo esto es lo que dejó claro ayer el vicepresidente del PP balear, portavoz de la formación en el Consell y candidato a presidir la junta insular de partido en Mallorca, Llorenç Galmés, en una entrevista ante los micros de ‘Al Dia’, el magazín dirigido por el periodista Rafel Gallego en IB3 Ràdio, respecto a la información avanzada el sábado por este diario. Según Galmés, en Calvià «no hay problemas con la dirección del partido» y el cisma obedece a diferencias entre miembros de la junta local, que, según el dirigente popular, vienen de los tiempos de Bauzá. «Venimos de una siutación y complicada. Tras perder las elecciones de 2015, venimos trabajando en recuperar la ilusión, aunque aún queda algún tema pendiente», razona Llorenç Galmés.

La «oposición» (sic), también responsable

Galmés también atribuye a la «oposición» (en referencia al equipo de gobierno, la oposición es el PP) parte de la culpa que la cúpula del partido no asume con respecto al cisma en Calvià. A ella responsabiliza del salto de la crisis a las páginas de este diario. Lo cierto es que son miembros del sector crítico quienes llaman a este rotativo. «Al menos aquí alguien nos escucha», comentan.