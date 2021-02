Sr. García, ilustrador: «Descubrí que con el ‘collage’ volvía a sonreír por las mañanas»

El Rastro de Madrid es un bazar lleno de sorpresas y tesoros, algunos de los cuales solo saltan a la vista del ojo experto. Como el del Sr. García, que es como se conoce a este ilustrador que a través del collage ha logrado hacerse un hueco en las redes sociales y en importantes publicaciones nacionales e internacionales como Corriere della Sera, Vogue o El País. Este viernes pasó por los Encuentros con... de CaixaForum para dar su punto vista sobre su arte de revivir imágenes.

¿Por qué el collage?

—Por azar. Fue un encuentro con una serie de autores que lo practicaban y que me impactaron. Me llevó a pensar por qué no utilizaba yo esta heramienta. En el fondo el collage es un lenguaje más para expresarse. Es mi arma secreta, mi punto de anclaje para desarrollar mi trabajo.

¿Qué lo hace especial frente al dibujo, por ejemplo?

—Yo siempre me he expresado dibujando, pero lo dejé y entonces descubrí esta técnica sorprendente que no deja de sorprender al espectador y a mí mismo, porque rescatas imágenes de la basura para que cuenten historias nuevas, y eso, como creador, es ya una sorpresa.

¿Cómo es el proceso de elegir qué recortar y qué no con sus tijeras?

—Lo que hay que hacer cuando tienes una revista delante es no mirar la página de detrás. Están llenas de contenidos e imágenes muy interesantes. Yo parto de una idea, o un concepto que debo ilustrar, y debo cortarla sin ningún resquemor y luego buscar la siguiente imagen que conecte con ella. En digital es igual, solo que con una tijera del photoshop.

Su arte contiene mucha carga irónica, ¿qué importancia tiene el humor?

—Es una de las cosas por las que empecé a hacer collage. Yo trabajaba en publicidad y pasaba muchas horas dentro de la agencia. Empecé a hacer collage porque necesitaba hacer algo fuera de un equipo lleno de opiniones. Quería hacer algo para mí, y entonces descubrí que con el collage volví a sonreír cada mañana. Trabajaba todos los días en mis cuadernos y me sacaba siempre una sonrisa. Eso quise aportar a mi trabajo, ironía, humor, a veces negro, pero bueno, en el fondo es hacer sonreír o despertar una chispita interior.

¿Tiene futuro esta técnica?

—Yo creo que sí. Fue Picasso quien, en los años 10 o 20 del siglo pasado, lo empezó y llevamos ya unos años. Mientras tengas cosas que contar, el collage es un lenguaje más. Tendrá tendencias, subidas y bajadas, pero lo importante es lo que hay detrás. Si tienes algo interesante que contar y la imagen impacta es un medio de expresión tan útil como puede serlo cualquier otro.

¿Qué importancia tienen las redes sociales para su promoción?

—Son un escaparate. He tenido más ofertas a través de Instagram que en mi web. No dejan de ser un portfolio, por eso es importante conservarlas y alimentarlas. Hace poco me hackearon la cuenta y pude recuperarla sin problemas, pero fue un gran susto.