Damià Timoner, guitarrista:«Me gusta que mi música sea bonita y que ofrezca buenas sensaciones»

Coincidiendo con los treinta años de su carrera profesional y una decena de álbumes a su nombre, el guitarrista manacorí Damià Timoner, acaba de editar su último trabajo. Un tributo a la banda californiana fundada en 1965 por Jerry García y Bob Weir, The Grateful Dead. Jerry’s Smilin’, recoge un total de diez versiones interpretadas con la pureza y desnudez de su único instrumento. Una coincidencia que materializará mañana, a las 18.00, en la sala La Fornal de su ciudad natal.

Aunque su relación con los Dead se hiciera notoria en su anterior álbum Sòlid, con la inclusión del mítico tema Cassidy, esta viene de lejos. «Hace unos veinticinco años que apenas había oído hablar de los Dead, pero la adquisición de dos discos me permitió descubrirlos más afondo», nos apunta, «entonces al escuchar Live/Dead con la cara ‘A’ entera del vinilo ocupada por una única canción, ya me dejó bastante sorprendido. A partir de este momento comencé a escucharlos y se convirtieron en una gran influencia».

Pero no sólo han sido los Dead, «Toda la música de la costa oeste norteamericana me gusta especialmente», afirma. Predilecciones en la que también encontramos a The Byrds o músicos como William Akerman, Michael Hedges o Alex De Grassi. «Todos estos músicos se han dedicado a sacar las máximas sonoridades de su instrumento acentuando la belleza de la música. Me gusta que mi música sea bonita, que ofrezca buenas sensaciones, que suene bien y agradable al oído. Siempre intento buscar la belleza».

Le preguntamos de cómo salió la idea de este nuevo álbum Jerry’s Smilin’. «Todo comenzó en 2012 cuando grabé el tema Cassidy, y en la web de Grateful Dead invitaban a todos los músicos del mundo a que mandaran una versión de un tema de la banda. Grabé un vídeo y lo colgué en el link. Al día siguiente comencé a recibir notificaciones desde Seattle hasta Washington. Luego un correo del Grateful Dead Team en el que me decían que le había gustado mucho y les gustaría ponerlo como preámbulo de un concierto inédito de la banda que se proyectaría en 550 cines».

Algún tiempo después, a nuestro guitarrista le invitaron para actuar amenizando un encuentro de músicos relacionados con la banda en Barcelona. «Allí fue cuando comenzamos a hablar de ir a tocar a los Estados Unidos y de grabar este disco».

Treinta años de carrera, a este músico que inicialmente también tocó la trompeta durante cuatro años en La Búsqueda, le han dado para mucho; pero si ha habido algún momento con un significado especial fue cuando Rafael Nadal –el abuelo del tenista– le brindó su primera oportunidad de tocar sólo con su guitarra en público. «Era maestro de la Escuela de Música de Manacor y en 1990, Rafel Nadal, tenía que hacer un concierto con la orquesta de cámara y me propuso tocar dos temas con la guitarra entes de su actuación. Y aunque era muy joven, acepté, pues comprendía que no tenía nada que perder. La respuesta fue magnífica con la iglesia llena y ello me convenció de que mi música podía funcionar».

Futuro

Aunque su realidad más presente sea este álbum dedicado a los Dead, Damià Timoner es un músico que no para de crear. «Está claro que pienso en mi futuro inmediato, pero tengo una necesidad vital de seguir componiendo. Durante todo este tiempo de confinamiento en casa, he seguido trabajando. De hecho tengo material prácticamente pera medio disco. No me gusta estar parado, necesito la creatividad».

Mañana tendremos la oportunidad de recorrer una selección de sus composiciones, como nos explica: «Tocaré temas del principio y evidentemente algunos de este último trabajo, y dos nuevas composiciones. Intentaré mostrar los sonidos de este instrumento al que intento sacarle las máximas posibilidades».