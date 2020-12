La ilustradora Margalida Vinyes denuncia el ‘robo’ de su icono del 8-M

De icono feminista del 8-M, con un delantal morado que se convierte en una capa de superheroína, a icono argentino teñido de verde para reivindicar la legalización del aborto, que ayer por fin se aprobó. La famosa ilustración de la mallorquina Margalida Vinyes ha dado la vuelta al mundo y es una imagen emblemática de los derechos de la mujer.

Y pese a todas estas satisfacciones, la mallorquina pudo evitar mostrar su disgusto este miércoles tras denunciar que una consultora de Barcelona se ha apropiado de su celebrada ilustración para hacer gala de su apoyo a la igualdad.

Fachada de la consultora que ha utilizado la ilustración de Margalida Vinyes sin permiso. Foto: M. VINYES

«Cuando yo hago una ilustración de este tipo, el objetivo es que se difunda. La verdad es que estoy muy contenta de que en Argentina hayan utilizado la imagen para reivindicar el aborto legal. Otra cosa es que una empresa se la apropie con sus logos corporativos para vender su marca», cuenta la ilustradora.

Sin permiso

Hace ya un año que Vinyes recibió la foto de su ilustración colgada del balcón de la consultora Ingeniería Social, especializada en responsabilidad social corporativa y ética, ubicada en las Ramblas de la capital condal.

«Yo no he dado mi consentimiento para su uso comercial en este caso y tras ponerme en contacto con la empresa, añadieron mi firma a la pancarta. Posteriormente les envié una factura de 70 euros por el uso de mi ilustración y tuve que contratar a una abogada cuyos servicios me han costado aún más». Un año después aún no ha cobrado, pese a que la empresa, tras meses de silencio, esgrime que ya ha abonado la factura.

«Es una cuestión de orgullo. Quiero que se revalorice la profesión del ilustrador. Estoy luchando por el bien común», insiste Margalida Vinyes, que confiesa que «siempre me uno a las causas perdidas. Las injusticias me remueven. Quería dejar pasar este episodio pero al final me he decidido a denunciarlo públicamente», añade.

La indignación de la diseñadora mallorquina se ha esparcido por las redes sociales y ha recibido numerosos apoyos reivindicando su trabajo. Pese al disgusto, Vinyes está orgullosa de la aceptación mundial de esa mujer empoderada con un sencillo delantal convertido en capa.