«El hijo de Caimari quiere desligar a su padre y su legado de la Fundació ACA»

«La respuesta ya se la dimos hace un año, no se puede». Así de contundente se muestra Miquel Àngel Tortell, el secretario del Patronato de la Fundació ACA, que este martes se reunió por última vez este 2020. Se refiere a los dos puntos que hacen referencia a las peticiones de Antoni Caimari Caldés, hijo del fundador de la institución, Antoni Caimari. El primero es la carta que una veintena de personalidades de la cultura remitió hace unas semanas al Patronato para que no «desahucie» a Caimari, «algo que nunca íbamos a hacer porque no es nuestra decisión», y la otra es la exigencia, mediante un burofax, del pago de un alquiler a la familia de Caimari por el uso de dos marcas que están a su nombre: El Encontre de Compositors y Unió de Músics, el sello discográfico de la entidad. No aceptan este «chantaje económico», señalan desde el Patronato.

«Tanto la carta como el burofax que nos envió Antoni Caimari Caldés estaban en la orden del día, pero insisto, la respuesta ya se la dimos hace un año». Sobre la petición de un alquiler por las citadas marcas, Tortell detalla que «el Patronato esta bastante enfadado con esta jugada de Caimari Caldés», porque su hijo las ha registrado a nombre de una nueva entidad, la Associació Nacional Antoni Caimari Alomar, que, según Tortell, «tiene la sede en la misma Fundació ACA, por lo que sería perfectamente confundible». «Es muy grave este tema de las marcas, el hijo de Caimari dice que lo hace para proteger a su padre y su legado, pero no es verdad, sabemos que hace tiempo que tenía esto preparado, solo es una excusa», prosigue el secretario.

Legado

«Caimari Caldés ha creado esta asociación para promover el legado de su padre, pero olvida que la Fundació ACA es su legado más importante y él quiere separar la obra de su padre de ACA, le está haciendo un flaco favor a su memoria», considera Tortell, quien añade: «Donde la obra de Caimari se contextualiza y se entiende mejor es en la Fundació ACA, y está desligando a su padre» de esta entidad. «Están jugando al timo de la ‘estampita’», concluye.